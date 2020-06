¿Los cacahuates son buenos para perder peso?

Los cacahuates son un tesoro nutricional que se destaca por su alto contenido en proteínas, grasas saludables y fibra. Conoce sobre sus bondades para bajar de peso y aprende a elegir las variantes más saludables

Los cacahuates son una de las legumbres más populares a nivel mundial, aunque es normal que muchos suelan confundirlos con frutos secos. Se destacan por ser un alimento que brinda mucha energía y que es sumamente versátil ya que suele integrarse en granolas, barritas de cereales, ensaladas, guisados y postres.

Es un producto que se caracteriza por sus versátiles presentaciones, entre las que se destacan variantes de cacahuates curdos, asados, hervidos, tostados, salados, con chile y otros condimentos. Son famosos por su alto contenido en proteínas y grasas, es por ello que muchos se cuestionan sobre sus beneficios para bajar de peso.

¿Los cacahuates ayudan a perder peso?

Existen diversos estudios que han demostrado que el consumo de cacahuates se asocia con un peso saludable y también con una disminución en las tasas de obesidad. Sus bondades para lograr un peso óptimo se deben principalmente a su poder saciante, que brinda un alto contenido en grasa saludables, proteínas y fibra que tienen la peculiaridad de ser de lenta absorción; esto los vuelve un alimento o colación perfecta con propiedades muy diferentes a la de los típicos bocadillos ricos en carbohidratos simples.

También esta comprobado que integrar cacahuates o mantequilla de cacahuate orgánica en el desayuno, no sólo es una increíble alternativa para iniciar el día con energía, brinda mayor plenitud y se asocia con beneficios para regular los niveles de azúcar en la sangre. La principal razón es que los cacahuates permanecen más tiempo en el estómago, es decir se digieren mucho más lentamente y esto ayuda a comer menos y a disminuir la ansiedad por comer.

Probablemente una de sus más grandes bondades nutricionales se deba a su excepcional contenido en grasas saludables, entre las que sobre sale su aporte en ácidos grasos monoinsaturados (MUFAs) y ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs). Recordemos que el consumo de grasas saludables es fundamental para el funcionamiento del organismo y se asocia con grandes beneficios medicinales, entre los que se destacan sus virtudes para reducir la inflamación, la obesidad y diversas afecciones crónicas como es el caso de algunas enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

A la vez su consumo se relaciona con un menor riesgo de aumento de peso a largo plazo, se dice que su alto contenido en grasas saludables o no saturadas mejora la capacidad del cuerpo para usar la grasa almacenada como energía.

Representan una menor ingesta en calorías:

Aunque los cacahuates son un alimento rico en calorías, es posible que el cuerpo no logre absorber su aporte total. Especialistas señalan que cuando comemos maní, es usual que los dientes no puedan descomponerlos en un tamaño lo suficientemente pequeño para provocar una digestión completa, esto significa que se absorben menos calorías y el resto se eliminan en los desechos del organismo. Esto no quiere decir que hay que consumir grandes porciones, recordemos que siguen siendo un alimento rico en calorías, ten en cuenta que una porción de 1/4 de taza de cacahuetes (aproximadamente 146 gramos) representa 207 calorías. Los especialistas en nutrición recomiendan consumir de 1 a 2 puñitos al día

¿Cuáles son las mejores opciones?

Resulta fundamental elegir las variantes de cacahuates que sí ayuden a bajar de peso, las recomendaciones son cacahuates naturales es decir que no hayan sido sometidos a un procesamiento y también es importante revisar que no contengan sal u otros ingredientes añadidos. Evita los cacahuates comerciales sobre todo las versiones confitadas que contienen altos niveles de azúcar y proporcionan calorías adicionales. Para obtener más fibra y antioxidantes, disfruta de los cacahuates con cáscara que se destacan por brindar mayor saciedad.

Una buena opción es considerar el consumo de cacahuates hervidos, esto se debe a que contienen menos calorías que los cacahuetes crudos o tostados. Con alrededor de 116 calorías por 1/4 de taza, en comparación con 207 y 214 calorías para los cacahuetes crudos y tostados, respectivamente.

A modo de conclusión los cacahuates son un alimento completo y lleno de nutrientes, son saludables y una extraordinaria opción de colación. Brindan mucha energía y se destacan por mejorar el rendimiento físico y mental