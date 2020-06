Papá avergonzado, su hija de 4 años encuentra el brasier de una mujer en el auto

Los niños no tienen filtro alguno y no miden las consecuencias de sus inocentes palabras, lo que hace que los los papás, en ocasiones, se metan en problemas

Los niños tienen la mágica capacidad de dejarnos en evidencia y hacer las preguntas equivocadas en el momento equivocado.

Si no, que se lo pregunten a un hombre que lamentó el momento en el que su hija de tan solo cuatro años le dejó en evidencia delante de la mamá, tal y como informa The Mirror.

El usuario de Twitter @AngryManTV tuiteó la hilarante historia de cuando su hija de cuatro años intentó meterlo en problemas con su esposa.

El hombre explica que su hija encontró algo en el auto y le preguntó a la mamá que por qué razón se había dejado el sostén en el auto. Ante la indiscreta pregunta, el hombre no sabía dónde esconderse.

Había sido descubierto: el brasier no era de la esposa, era de otra mujer.

La mujer no podía creer lo que veía. Era obvio que la prenda no era suya, ya que, entre otras cosas, ella no había subido al auto durante semanas.

El padre intentó justificarse diciendo que era una especie de mascarilla y disimular la inocencia de la niña que le metió en problemas, pero poco había que hacer.

Pero, efectivamente, además del brasier, también encontró una mascarilla entre los dos asientos delanteros.

Al parecer, la historia es de hace un tiempo, pero se ha vuelto viral ahora. Quizás sea lo visionario de llevar una mascarilla y la curiosidad por saber si la niña terminó por ayudar a separar un matrimonio arruinado.