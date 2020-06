Rashel Díaz y su esposo se besan con sus cuerpos llenos de lodo

View this post on Instagram

Cada quien tiene una forma de mostrar afecto y cuando no lo sabemos podemos pensar que el otro no nos quiere lo suficiente 🙍🏻‍♀ Esta es una de las historias más graciosas de nuestra relación, porque recuerdo que me quejaba porque (según yo) Carlos era un hombre poco cariñoso, incluso le decía: “Tú no me amas…” jajaja, pero la verdad es que el no conocía mi lenguaje del amor ni yo el de él ❤👫 En este vídeo les contamos más de este tema, los lenguajes del amor! El link en mis historias y bio ✨ #VidaRashel