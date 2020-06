Recortes al NYPD en el horizonte y propuesta de que sean $1,000 millones menos dividen opiniones

Aunque todavía la Ciudad no ha decidido el monto exacto que le quitará a la Uniformada en el presupuesto, que se anunciará en dos semanas, es una realidad que tendrán menos fondos, hecho que muchos aplauden y otros critican

El levantamiento social que generó hace unos días fuertes manifestaciones en la Gran Manzana, tras la muerte de George Floyd, logró que el Estado aprobara un paquete de leyes sobre reforma policial, pero la nueva manzana de la discordia tiene que ver ahora con el anuncio de la Administración De Blasio, que ha estado rodando, sobre el inminente recorte de fondos para la Uniformada.

Aunque todavía faltan dos semanas para que se termine de consolidar el presupuesto final de la Ciudad, el plan de quitarle recursos al NYPD y la propuesta del presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson de que reciban $1,000 millones menos, ha dividido a los neoyorquinos.

Aunque el Alcalde y grupos contra la brutalidad policial, así como organizaciones comunitarias defienden la premisa que que los fondos que se le quiten a la policía sean redistribuidos en planes de ayuda a zonas vulnerables, de bajos recursos y a la promoción de programas a favor de jóvenes, otros sectores, incluidas voces del propio NYPD, y personas del común, han manifestado una enorme preocupación.

El temor de padres de familia, como Juan Caraballo, quien tiene dos adolescentes de 15 y 17 años, es que la falta de fondos para el NYPD redunde en las reducción del número de oficiales de seguridad escolar y del plan de trabajo comunitario de la policía en los vecindarios.

“Me preocupa mucho que le quiten dinero al NYPD, porque siempre van a cortar por la parte más delgada y aquí por ejemplo en el Alto Manhattan, el trabajo de la policía con la gente y la policía vigilando bien las escuelas ha hecho que esto esté mucho más seguro que antes”, aseguró el dominicano, residente de Washington Heights, en Manhattan. “Yo diría que en vez de quitarle fondos hay que saberlos destinar mejor, haciendo que se investigue a las manzanas podridas que hay en el NYPD y se les saque de allí y se desplieguen policías mejor entrenados y capacitados para trabajar con la gente de bien”.

El presidente de la Asociación Benébola de la Policía, Patrick J. Lynch, resumió la decepción que el plan de recortes está dejando en muchos uniformados, al igual que en miembros de la comunidad que temen un alza del crimen y se opone a la iniciativa.

“Durante décadas, cada vez que una agencia de la ciudad fallaba en su tarea, la respuesta de la Ciudad era quitarle el trabajo y entregárselo al Departamento de Policía de Nueva York. Si el Concejo de la Ciudad quiere devolver las responsabilidades a esas agencias rotas, es su elección”, dijo Lynch, quien de paso advirtió que de aprobarse el recorte propuesto por el Concejo Municipal, las nuevas víctimas de criminalidad serían culpa de esa decisión.

David Galarza, miembro del Comité de Justicia de la organización Comunidades Unidas por la Reforma Policial, negó que los recortes planeados para la Uniformada pongan en riesgo la seguridad de las comunidades y destacó que por el contrario, el despliegue de más presencia policial en comunidades de color y de inmigrantes genera preocupación.

“La inversión excesiva en la policia y vigilancia solo conduce a la criminalización y en realidad no nos mantiene seguros”, comentó el activista, quien destacó la urgencia de que esos fondos retirados al NYPD y otros, se inviertan en planes sociales. “Tenemos que invertir en la infraestructura, los servicios y los programas que necesitan nuestras comunidades y abordar las causas profundas de la inequidad y asi aumentará la salud y la seguridad de nuestras comunidades”.

Galarza destacó además la necesidad de trabajar por la población joven de Nueva York, que ha sido vulnerable a la criminalización por parte de la policía.

“Necesitamos programas para jóvenes que no formen parte de la propaganda de la policía de Nueva York y/o un medio para vigilar y criminalizar a los jóvenes”, dijo el líder latino.

La organización Make the Road NY, que trabaja en comunidades como Corona y Jackson Heights, Queens, donde cientos de residentes denuncian actos de discriminación y criminalización contra grupos de inmigrantes y miembros del colectivos LGBTQ, también apoyan la iniciativa de quitar fondos a la policía.

“Nosotros apreciamos eso. Los líderes del Concejo Municipal están comprometidos a buscar recortes de $1,000 millones en el presupuesto del NYPD para el año fiscal 21. Esperamos trabajar con ellos en los detalles para asegurarnos de que sus propuestas cumplan con el objetivo de nuestras comunidades de realmente quitar fondos al NYPD”, aseguró la organización.

A pesar de que el alcalde De Blasio ha manifestado su intención de reducir fondos a la policía y destinarlos a programas juveniles, su oficina dejó ver que no apoya el plan de quitarle tanto dinero al NYPD.

“El Alcalde ha dicho que estamos comprometidos a priorizar la financiación y buscar ahorros, pero no cree que un recorte de $1,000 millones sea la forma de mantener la seguridad“, dijo Freddi Goldstein, vocera de De Blasio.

Y en medio de ese tira y afloja, que se intensificará en los próximos días, a medida que se vaya cerrando la fecha límite para tomar una decisión final sobre cuánto y cómo se dará la reducción de fondos a la policía, el presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, defendió su plan de quitar, $1,000 millones a la policía.

“Hemos identificado ahorros que recortarían más de $1,000 millones de dólares, incluida la reducción del personal uniformado, a través de la deserción, recortar las horas extra, desviar las responsabilidades del NYPD, encontrar eficiencias y ahorros en el gasto OTPS y reducir los gastos adicionales asociados”, dijo Johnson, en un comunicado conjunto con otros legisladores.

El jefe del Concejo agregó que se debe priorizar el trabajo en las comunidades más afectadas y escuchar sus exigencias y necesidades.

“Creemos que podemos y debemos trabajar para lograr recortes de los $1,000 millones en el gasto policial de la Ciudad de Nueva York en el presupuesto fiscal 2021, una reducción sin precedentes que no solo limitaría el alcance de la policía de Nueva York, sino que también mostraría nuestro compromiso de alejarnos de las políticas policiales fallidas del pasado“, agregó el político.

Graciela Avendaño, residente de Astoria, se mostró a favor de los recortes y dijo que la policía debe entenderlos como un castigo por los abusos que ha cometido, especialmente contra minorías.

“No niego que hay policías muy buenos, pero hay otros muy racistas. No más aquí, en este vecindario que supuestamente es tranquilo, cada rato uno veía antes de la pandemia policías parando a los pobres deliveries, quitándoles sus moticos y poniéndoles multas carísimas, solo por que son latinos, y en cambio a los blancos, que hacen sus desórdenes, ni les dicen nada”, comentó la madre colombiana. “Ahorita no más hay un resturante ahí en la Broadway con 35 que ya hasta tiene mesas afuera y en los bares la gente anda tomando y la policía no hace nada, pero si fueran negros o latinos, ahí ya estarían encima”.

Sobre el plan de recorte de fondos, la detective Annette Shelton, vocera del NYPD, dijo: “Continuaremos trabajando estrechamente con La Ciudad durante las discusiones sobre el presupuesto del NYPD”.