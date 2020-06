Este es el producto más vendido en Ikea en todo el mundo… y no son muebles

El producto más vendido por Ikea, la multinacional conocida por su fabricación y venta de muebles, no es precisamente un mueble o un artículo para el hogar, sino las famosas albóndigas que venden en su comedor. Así es, ese plato es el producto que más de factura en las cajas de sus tiendas al año.

Ikea vende la friolera cifra de 150 millones de albóndigas al año, contra los siete millones de Billys, la pequeña estantería que no solo es el mueble insignia de la marca, sino la pieza moderna más vendida de la historia, que ya tiene hasta 110 millones de modelos comercializados desde el nacimiento de Ikea, en 1943.

Las albóndigas se venden a un ritmo al año 22 veces mayor que la famosa estantería. Desde una perspectiva comercial y de marketing de la empresa, el dato hasta resulta llamativo. Sobre todo por el hecho de que Ikea es una tienda de muebles tradicional.

Sin embargo, su fundador, Ingvar Kamprad, una vez pensó que un cliente con hambre era un cliente distraído. En ese sentido ideó un sistema de cafeterías en sus tiendas para que las personas estén más tiempo en ellas y puedan disfrutarlas. La estrategia, desarrollada por primera vez en 1958, todavía forma parte del plan.

Tal es el furor por las albóndigas, que muchas personas en esta cuarentena encontraron en la cocina su principal forma de entretenerse. Por ese motivo, Ikea decidió revelar en sus redes sociales la receta de sus famosas albóndigas y ponerle fin al misterio.

En su perfil de Twitter dio a conocer un tutorial que imita a una recreación de las conocidas instrucciones de montaje de sus muebles.

Missing your IKEA meatball fix? We’ve created a recipe for you to recreate this delicious dish in the comfort of your own home #IKEAmeatballs pic.twitter.com/d89lRsJxH7

— IKEA UK (@IKEAUK) April 20, 2020