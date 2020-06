¿Habrá boda entre Fernanda del Castillo y Erik Hayser?

Después de años de noviazgo entre ambos, la actriz nos revela si por fin se casaran

Con motivo de la promoción de la segunda temporada de “Enemigo Íntimo” (Univision), que estrena el 22 de junio en Estados Unidos, Fernanda Castillo recuerda que tras varios años de noviazgo, acaba de comprometerse con Erik Hayser.

Aunque la actriz quiere guardarse para ella y Erik los detalles, compartió lo que pudo de la ocasión y lo que viene de ahora en adelante, ¿y la boda?

“Me dio el anillo en la cuarentena, así que ya ¡imagínate! Ya con eso me doy por bien servida. Que alguien se quiera quedar contigo después de haberte probado en la cuarentena, para el humorcito que yo me cargo, ¡y el carácter!

“Pero fue en nuestra casa. La verdad, nosotros estamos comprometidos desde el principio de esta relación, que queremos envejecer juntos, entonces esto fue solo como un símbolo que podemos compartir con los demás de compromiso, pero creo que es algo que alimentamos todos los días.

“Entonces realmente no sabemos si va a haber mayor fiesta, mayor ritual, mayor celebración que el hecho de comprometernos”. Fernanda comparte cuál fue la pregunta que acompañó al anillo.

“Yo siempre digo que quiero que seamos novios para siempre, entonces esa fue un poco la petición, ¿quieres ser mi novia para siempre? y yo dije: ¡eso suena muy bien!”.

– Entonces, ¿no piensan en boda?

No, la verdad es que no. Estamos pensando en sobrevivir esta pandemia y con eso, ya después tendremos tiempo para pensar.

– Pero, el anillo te hizo ilusión, ¿no?

No, el anillo sí. El anillo es precioso y me hace ilusión que tengo un novio que es un caballero antiguo que para él era importante, es importante el símbolo.

“Esa ilusión no tanto por eso, no por la joya, que es preciosa, pero no la necesitaba porque tengo un hombre que me hace sentir estar comprometido conmigo todos los días; entonces no me hace falta casarme y vestirme de blanco para sentir que tengo una pareja al lado, con la que puedo envejecer felizmente”.