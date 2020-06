Muere de coronavirus el padre de la congresista Ilham Omar

El padre de la congresista demócrata Ilham Omar falleció el lunes de coronavirus.

La representante de Minnesota confirmó el fallecimiento de Nur Omar Mohamed.

“Es con tremenda tristeza y dolor que comparto que mi padre Nur Omar Mohamed falleció por complicaciones de COVID-19. No hay palabras para describir lo que él significó para mí y todos los que lo conocimos”, escribió Omar en Twitter.

Omar fue criada por su padre y su abuelo luego del fallecimiento de su madre cuando era bebé. Fue con Nur Omar Mohamed que la congresista llegó a Estados Unidos como refugiada en 1995. Los dos huyeron de la guerra civil en Somalia y se radicaron en Minneapolis.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Surely we belong to God and to him shall we return.

It is with tremendous sadness and pain to say goodbye to my father, Nur Omar Mohamed. No words can describe what he meant to me and all who knew and loved him. pic.twitter.com/gb7q0gMXG2

— Ilhan Omar (@IlhanMN) June 16, 2020