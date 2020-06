Ocasio-Cortez se niega a participar en debate en persona a 6 días de las primarias de Nueva York

Alexandria Ocasio-Cortez (ACO), la congresista más joven en la historia del país, no participará en el debate en persona que está programado para mañana entre los candidatos Demócratas a sustituirla en el Distrito 14 (El Bronx-Queens).

“Este (debate) es en persona, por lo que hemos tenido ciertos problemas con (…) si eso violaría la reapertura programada de la Fase Uno y la Fase Dos del gobernador (Andrew Cuomo). Por eso nos hemos comprometido con los debates virtuales y estamos felices de participar en ellos“, dijo.

El gobernador Cuomo ha permitido reuniones espaciadas de hasta 10 personas desde mediados de mayo.

Ocasio-Cortez ha realizado dos debates virtuales en línea con sus principales retadores, incluido uno muy intenso el 18 de mayo.

El debate patrocinado mañana por el diario Parkchester Times equivale al mismo que en 2018 eludió el veterano Joe Crowley, a la larga vencido por Ocasio-Cortez.

Aunque no participará mañana, la joven insistió en que “no se saltará los debates” como Crowley. “Lo bueno es que no me estoy saltando los debates. Mi predecesor, se había saltado los debates hasta que se vio obligado a presentarse”, dijo.

Curiosamente, la joven congresista estuvo entregando mascarillas a los manifestantes por la muerte de George Floyd en Queens el 2 de junio y organizó una fiesta de graduación socialmente distanciada en el estacionamiento de una iglesia el domingo, con hamburguesas gratis, globos y un DJ, reseñó New York Post.

Su principal contendiente, la ex periodista hispana Michelle Caruso-Cabrera, acusó a Ocasio-Cortez de violar la ley electoral al organizar esa fiesta junto a un sitio de votación anticipada durante el fin de semana.

“AOC violó directamente la ley electoral. Ella no paga sus impuestos. Ella dijo que sí a un aumento salarial. ¿Quién quiere este tipo de persona en el Congreso cuando todos estamos en problemas?, dijo el portavoz de Caruso-Cabrera, Hank Sheinkopf.

Más tarde, Ocasio-Cortez movió la fiesta a una cuadra de distancia. Un representante suyo no devolvió una solicitud de comentarios sobre la presunta violación.

Why is @AOC dodging this debate?

Didn't she criticize Joe Crowley for dodging debates with her? https://t.co/54e1SOqAgT

— Tim Pool (@Timcast) June 14, 2020