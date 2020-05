“No te metas con mi mamá”: drama hispano al debatir Ocasio-Cortez y Michelle Caruso por curul de Nueva York en el Congreso nacional

Cual telenovela hispana, las dos mujeres pelearon con todo y sin tregua

Cual telenovela hispana, dos mujeres pelearon con todo, exponiendo su presente, su pasado y su futuro. Pero en este caso las rivales de origen cubano y boricua no se disputan el amor de un galán, sino una silla para representar a Nueva York en el Capitolio de Washington DC. Para más drama, ambas son “compañeras” de un mismo partido, el Demócrata.

Alexandria Ocasio-Cortez (ACO),la congresista más joven en la historia del país, protagonizó un acalorado debate con su principal oponente para las primarias del 23 de junio, la ex periodista de NBC Michelle Caruso-Cabrera.

Y aunque estaban separadas por la tecnología debido a la cuarentena, los intercambios se volvieron muy personales.

El debate virtual fue realizado la noche del lunes, patrocinado por BronxNet y presentado por Gary Axelbank, y fue subido ayer a la red YouTube.

Otros dos retadores participaron: Badrun Khan, presidenta de la Asociación Jalalabad, y el jugador de ajedrez Sam Sloan, un candidato perenne, destacó New York Post. Pero todo el drama se lo llevaron las candidatas hispanas.

Entre otros reproches, la ex periodista de televisión acusó a AOC de permanecer en su complejo residencial de “lujo” en DC con un supermercado “Whole Foods en el lobby” durante el pico de la pandemia de coronavirus que devastó a los constituyentes en su Distrito 14 (El Bronx-Queens), mientras el Congreso estaba fuera de sesión.

Ocasio-Cortez justificó haberse quedado en la capital porque “no se sentía bien” y “quería tomarse unos días libres”. Insistió en que tiene una fuerte presencia en el distrito y recaudó casi $500 mil dólares en alimentos para sus electores.

La congresista de primer término agregó que Caruso-Cabrera residía anteriormente en un caro apartamento en una Torre Trump en Manhattan, pagando de $15 mil de alquiler hasta hace seis meses. “Esta mujer probablemente no podía localizar a Sunnyside en un mapa hasta que decidió desafiarme por desafiarme. A ella no le importa El Bronx. A ella no le importa Queens”.

También dijo que la campaña de Caruso-Cabrera fue financiada por “multimillonarios”, desarrolladores y banqueros inmobiliarios, y aseguró que ella sí está activa en el distrito que representa y su familia tiene raíces allí.

“Aquí es donde está mi tío. Ahí es donde está mi hermano. Aquí es donde está mi familia”, dijo AOC, aunque más tarde se quejó cuando Caruso-Cabrera mencionó a su madre, diciendo que se había mudado de Nueva York a Florida para evadir los impuestos altos.

“Puedes venir a por mí todo lo que quieras. Deja a mi madre fuera de eso. Mi madre es viuda”, replicó Ocasio-Cortez.

“Mi madre es una secretaria de la escuela que gana un salario por hora (…) No la conoces. No sabes por lo que ha pasado. Deja a mi madre fuera. (Eso) realmente está mal”.

Caruso-Cabrera también culpó a la autollamada “socialista Demócrata” por votar en contra de un proyecto de ley que buscaba derogar la reforma fiscal del mandatario Donald Trump. “AOC votó para aumentar los impuestos a los neoyorquinos”, acusó.

Durante gran parte del debate, Caruso-Cabrera estuvo en el ataque, acusando repetidamente que su rival está “ausente” de sus responsabilidades y por supuesto no olvidó que se opuso a la polémica llegada de Amazon a Queens, donde la compañía había prometido miles de empleos. También la calificó de ser una figura divisiva en el Partido Demócrata.

“No podemos decirles a los creadores de empleos: “Vete, no queremos tus 25 mil empleos. Nunca voy a hacer eso”, prometió Caruso-Cabrera, en referencia al proyecto abortado de Amazon.

También señaló que AOC fue el único representante Demócrata que votó en contra de una legislación de recuperación COVID-19 el mes pasado, el Plan de Protección de Nómina, que incluía dinero para pequeñas empresas, atención médica y pruebas.

AOC defendió su posición, diciendo que no le importaba estar sola cuando fuera necesario, y que ese proyecto de ley estaba sesgado hacia Wall Street y los ricos, y “no estructurados de alguna manera” para ayudar a las pequeñas empresas” y los inmigrantes. Y afirmó que los electores que llamaron a su oficina se opusieron abrumadoramente a ese proyecto.

Caruso-Cabrera se burló de la explicación, acusando a la boricua de haber sido la única disidente del partido “para poner su nombre en un titular” de prensa.

“Es lo que siempre haces. Siempre estás trabajando en tu estatus de celebridad. Ninguna ley es perfecta. Pero tenemos que comenzar en alguna parte y teníamos que trabajar rápidamente”, dijo la cubana.

AOC defendió más tarde su plan “Green New Deal” para combatir el cambio climático y dijo que “la puerta está abierta” para adoptar la energía nuclear, así como la solar y eólica.

Caruso-Cabrera calificó el acuerdo verde de “ineficaz” porque el programa ignora a China e India, dos de los mayores contaminadores del mundo.

