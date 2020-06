Pide la cabeza de Manfred: Furibundo aficionado lanza campaña para destituir al comisionado de Ligas Mayores

A través de la plataforma change.org busca que otros seguidores al béisbol voten para que deje su cargo

La postura de las Ligas Mayores respecto a las condiciones para que regrese el béisbol a los diamantes no ha sido bien recibida por buena parte de los aficionados a la pelota, quienes desean que su deporte favorito vuelva a los estadios cuanto antes.

Y entre esas ansias, Jackson Marwitz, ha escalado su inconformidad al grado de llevarla a change.org, la plataforma pública en la que la gente sube peticiones de todo tipo con el objetivo de hacer eco a una causa para que a la postre reciba un respaldo por parte de otros aficionados.

“Rob Manfred sigue dejando al béisbol por los suelos y no le da ninguna importancia a los aficionados o jugadores. Sólo sirve para ayudar a los propietarios a obtener márgenes de beneficio y la última debacle de negociación entre los propietarios y la Asociación de Jugadores es una prueba de su ineptitud”, se lee en su petición.

Rob Manfred MUST BE REMOVED as MLB commissioner. Please consider signing! https://t.co/g1O5vNRvGT — Jackson (@JMarwitz7) June 15, 2020

Este lunes, en entrevista para ESPN, Manfred cambió de postura respecto a lo que hace menos de una semana había dicho con relación a que tenía la total certeza de que habría temporada, pero ahora ya duda incluso que se juegue en 2020, noticia que no fue bien recibida por los jugadores, pero tampoco por los aficionados.

“No estoy seguro, creo que hay un riesgo real y mientras no haya diálogo, ese riesgo real continuará”, aseguró Manfred. “Es un desastre para nuestro deporte, absolutamente no hay dudas al respecto. No debería estar sucediendo, y es importante que encontremos una manera de superarlo y volver a poner el juego en el campo para beneficio de nuestros aficionados”, dijo.

