AOC dice que los republicanos retrasan intencionalmente la aprobación de alivios económicos

La legisladora explica que el Senado quiere llegar a una situación desesperada para ganar concesiones

Alexandria Ocasio-Cortez fue una de las congresistas que el pasado mayo dio su voto al HEROES Act, una legislación que contempla medidas como una nueva paga de alivio (cheque o tarjeta) que esta vez llegue a contribuyentes inmigrantes que usan su ITIN para presentar los taxes. Esta legislación, que destina millones para ayudar a inquilinos y pequeños caseros además de transferencias a estados y localidades está parada en el Senado.

En una reunión virtual con medios en Nueva York, Ocasio-Cortez explicaba que desde su punto de vista personal con el que no todo el mundo está de acuerdo, los republicanos –que controlan el Senado– “están teniendo como rehenes a los americanos y lo que hacen es quedarse sentados de forma intencional y deliberada ante el segundo paquete de ayudas que está en el HEROES Act hasta que se acaben las ayudas al desempleo actuales que estaban en el CARES Act”.

Los $600 que se pagan semanalmente además de los beneficios tradicionales del desempleo se acabarán a finales de julio y “los senadores están teniendo un momento dulce y literalmente esperando a que la gente no tenga ni dinero ni comida para que se cree una situación de desesperación política máxima y poder extraer concesiones como una ayuda más a Wall Street y otras cosas inaceptables, pero con la gente ya desesperada”.

Ocasio- Cortez, que se juega su candidatura como legisladora en la cámara de Representantes el 23 de junio con las primarias de su partido, cree que es una situación “increíblemente corrupta e inaceptablemente inhumana” la que se está produciendo.

Esta congresista demócrata expresó además su preocupación por la situación de la vivienda, por lo que pueda pasar cuando se levanten las moratorias de evicciones. “Si estás al borde del desalojo en junio o julio, va a ser imposible que se haga un pago conjunto de lo que se debe en agosto. Si el Gobierno no hace nada estaremos al borde de un precipicio”.

Si esto ocurre, se teme que no haya capacidad para lidiar con el nivel de desalojos que se pueden evitar.

Con respecto a los pequeños negocios, Ocasio-Cortez entiende que el primer motivo de crisis es la renta en la situación actual. “Hemos tenido órdenes de quedarnos en casa durante tres meses y los caseros están demandando que se pague la renta. Hay una desconexión fundamental con la realidad de un cash flow que no existe cuando el negocio está cerrado”. La congresista es consciente que incluso los restaurantes que han hecho deliveries no tienen el negocio suficiente para hacer frente a estos pagos.

“A la hora de ayudar a pequeños negocios tenemos que centrar mucho el problema de lo que fuerza el cierre y lo primero es la crisis de renta, luego las plantillas y otros gastos”, dijo.

En la legislación atascada en el Senado, Ocasio-Cortez recuerda que hay una ampliación del uso del PPP (Paycheck Protection Plan del SBA) para que se pueda usar parte en el pago de la renta y que sea perdonable la devolución de ellos. “Esto es algo muy importante en la ciudad de Nueva York”.

La legisladora cree que la situación actual que se vive en el país con crisis en varios frentes no responde totalmente a problemas nuevos sino a problemas existentes que se han destapado. Ante los medios se refirió en particular a la brutalidad policial –que se extiende a la labor del ICE y el CBP–, el desempleo y la gestión de lo que ocurra tras meses de encierro por la pandemia.

La legisladora explicaba que la situación actual refleja el impacto de las muchas desigualdades que existen y por ello aboga por medidas de calado para combatir estas como el Medicare for All, el pago con bonus por peligrosidad (hazard pay), derechos de trabajadores y presupuestos para comunidades en vez de reforzar los que se dedican a una acción redoblada de policía en ellas.

Por lo que se refiere a la llamada de eliminar la financiación de la policía, la congresista dijo que estaba escuchando a las personas que están en la calle y que no se puede ser criticar ni ser condescendiente con quienes están en la calle defendiendo sus vidas. En este sentido, Ocasio-Cortez habló de los méritos de lo hecho en Camden (New Jersey) donde se ha cambiado totalmente la labor policial y se han registrado muchos avances.

Defensa de su candidatura

La representante demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez se juega su puesto en la Cámara de Representantes por el distrito 14 (que engloba a partes de Queens y El Bronx) el 23 de junio. La ex presentadora de televisión Michelle Carusso Cabrera, planta cara a su candidatura por el partido demócrata.

Ocasio-Cortez explicaba que su oponente la acusa de muchas cosas que no tienen fundamento ni hechos que puedan verificarse. “Ha vivido en la Torre Trump y está financiada por republicanos, ella ha sido republicana la mayor parte de su vida”. The New York Post publicaba que el esposo de Casusso Cabrera, un banquero que dona al partido republicano estaba montando una super PAC contra Ocasio- Cortez, una de las legisladoras que más huella están dejando en el Congreso.

La legisladora rechazó la crítica de que no está en su comunidad diciendo que ha tenido más de 200 eventos además de town halls todos los meses. Por lo que se refiere a su oponente explicó que Caruso Cabrera “no es miembro de nuestra comunidad, y se ha pasado la mayor parte de su vida abogando por el recorte de la seguridad social, las ayudas a la vivienda y a a la educación”. “Sus políticas son tóxicas y peligrosas para nuestras comunidades”, dijo.

¿Cómo detener el desempleo?

Ocasio-Cortez defendió en su charla con periodistas el Paycheck Guarantee Act, una propuesta legislativa que se inspira en medidas puestas en marcha en el norte de Europa.

Lo que esta propuesta quiere es garantizar el 100% del salario de un trabajador, con el límite de $90,000 anual para evitar despidos. El costo es algo menos que el PPP aprobado por el Congreso, cuya eficacia está por ver, y no tendría que ser negociado por la banca.

“Es mejor solución para el desempleo que simplemente ampliar el seguro. la razón es que muchos de los trabajadores indocumentados, dependiendo del estado, no tienen ayuda con el seguro de desempleo. Con la transferencia que se propone a los empleadores, se mantienen las plantillas, eso es muy importante y lo es más para la comunidad latina que es la que más está sufriendo el impacto de la enfermedad y de la crisis económica”.

