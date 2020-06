La NBA en la “burbuja” Disney World: aislamiento, cero visitas y pruebas cada dos días

La NBA está lista para retomar su normalidad de la forma más anormal: con un encierro de más de tres meses para algunos jugadores en 3 de los Resorts de Disney World en Florida y con una especie de “torneo relámpago” para definir al campeón de la temporada más extraña que se recuerde en la liga.

What are the rules in the NBA bubble? Detailing the 100-page plan https://t.co/WgnLZx9gMW pic.twitter.com/RmGGpZXB6H

Los jugadores que participarán en esta “mini temporada” tendrán que dar negativo en la prueba que realice la liga y se trasladarán entre el 7 y el 9 de julio a Orlando; los que no quieran participar pueden avisarlo a la liga y recibirán un descuento en su sueldo, mientras que los “excusados”(por alguna condición previa o situación de alto riesgo), seguirán recibiendo su salario íntegro.

Los equipos estarán divididos en tres hoteles y hospedados de la siguiente manera:

Grand Destino: Bucks, Lakers, Raptors, Clippers, Celtics, Nuggets, Jazz y Heat.

Grand Floridian: Thunder, 76ers, Rockets, Pacers, Mavericks, Nets, Grizzlies y Magic.

Yacht Club: Blazers, Kings, Pelicans, Spurs, Suns y Wizards.

Los jugadores contarán con libertad de movimiento dentro del complejo de Disney World, sin embargo las reglas son claras y la flexibilidad inexistente: cada huésped (jugador o miembro del staff de los equipo o la liga) contará con una banda que le indicará si lleva más de 5 segundos con menos de 1.5 metros de distancia con otro huésped.

En caso de salir sin autorización de la liga, cada jugador que lo haga, será puesto en cuarentena y tendrá que esperar a dar negativo en la prueba sin cobrar los partidos en los que no pueda participar por esta razón.

La mascarilla es absolutamente obligatoria, salvo para nadar y mientras los jugadores permanecen en su habitación. También para comer lo que les preparen los chefs de Disney o los de cada uno delos equipos.

La “burbuja NBA” no dará tiempo a que los jugadores se aburran, pues tendrán una zona de videojuegos y acceso a todas las amenidades del complejo turístico: bolos, ping pong, spa, manicura, masaje y todos los entretenimientos que un jugador multimillonario puede necesitar.

Esta “burbuja” comenzará a operar apenas comiencen a llegar los jugadores y seguirá en funciones hasta el 13 de octubre, fecha máxima para que se decidan las finales.

How viable and safe is the NBA's plan for Orlando? I talked to experts across several fields, including top epidemiologists, about the "bubble": https://t.co/shPQYLkzfe

— Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) June 13, 2020