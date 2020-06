Pareja esperó muchos años para tener hijos pues no sabían qué debían tener sexo para tenerlos

La inverosímil pero real historia fue develada por una enfermera en un libro que escribió titulado "Handle with Care"

Habían estado casados por varios años pero los hijos no llegaban. Luego de hablar con ellos, me dí cuenta de que no sabían cómo hacer para tenerlos, así que era mi trabajo explicarles”, cuenta al Mirror Rachel Hearson, una enfermera que escribió un libro donde recopila muchas de las anécdotas que la tuvieron de protagonista a lo largo de su carrera dentro de la profesión por más de 40 años.

“Genuinamente pensaban que los bebés llegaban luego de casarse. Enseñarle a alguien sobre sexo es una responsabilidad, pero luego de un par de visitas, logré que no puedan quitarse las manos de encima”, afirmó la enfermera de 59 años autora de Handle with Care.

A lo largo de su carrera tuvo que presenciar cosas muy bizarras y terribles. En una ocasión vio cómo un hombre se masturbaba frente a ella mientras hablaba con su novia sobre el curso acerca de delincuentes sexuales que estaban emprendiendo.