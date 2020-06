Recomendaciones para la reapertura

Después de tres meses en pausa la ciudad de Nueva York ha entrado a las primera fase de reactivación económica. Esto quiere decir que la ciudad ha cumplido con los requisitos de reapertura por fase. Durante la primera fase se recomienda estar actualizados con las indicaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

En la primera fase de reapertura ellos recomiendan practicar la buena higiene:

Lavarse las manos y desinfectar las superficies frecuentemente

Mantenerse a seis pies de distancia

Usar mascarillas en lugares públicos

Debemos reconocer que eventualmente los niños y jóvenes quieren regresar a sus actividades normales y estar nuevamente con sus amigos y compañeros. Si bien es cierto llevamos más de 80 días en pausa, ¿Cuál es una forma segura de guiar a nuestros hijos en la reapertura?

El coronavirus aún no se acaba

Aunque la ciudad está entrando en una reactivación económica esto no quiere decir que el coronavirus se está terminando. De lo contrario, si nos confiamos esto podría causar un rebrote en nuestra comunidad. Debemos de informarnos y explicarle bien a los niños acerca de lo que está pasando. Si tienen niños pequeños en casa, una de mis recomendaciones es explicarles a los niños mediante dibujos y responderles de una manera objetiva a sus preguntas.

Está bien sacar a los niños a espacios abiertos

Los niños y jóvenes también están pasando por un momento difícil. Está bien salir a caminar a espacios abiertos siempre y cuando tomen sus medidas preventivas. Cada miembro de la familia debe de usar mascarilla al salir de la casa, usar alcohol en gel y desinfectar las superficies frecuentemente.

¿Qué pasa si soy un trabajador esencial?

Si usted es trabajador esencial y debe dejar sus niños en la guardería, asegúrese de que sus hijos estén al día con los controles y las vacunas. Pregunte cuáles son las medidas preventivas que están tomando y cuántos niños habrá en la guardería.

Como pediatra debo de reconocer que es difícil encontrar tapabocas adecuados para los niños. Por esta razón me he unido con un equipo de diseñadores de moda para entregarle tapabocas a mis pacientes más pequeños. Si usted necesita tapabocas para sus niños no dude en comunicarse para recibir más información acerca de la entrega de tapabocas.

-La Dra. Denise Nuñez y Kiomy Ruiz pertenecen a la Fundación Niño de la Caridad