Regresan al diálogo: Ligas Mayores y su Asociación de Jugadores retoman negociaciones para temporada 2020

Luego de enfrentar los días más tensos en la discusión por el regreso a los diamantes por parte de las Ligas Mayores como de su Asociación de Jugadores, este miércoles la oficina del comisionado Rob Manfred dio a conocer que sostuvo una reunión con el director ejecutivo del sindicato de peloteros, Tony Clark, lo que marca un regreso a la mesa de negociaciones en la búsqueda de una temporada en 2020.

“A petición mía, Tony Clark y yo nos reunimos durante varias horas ayer en Phoenix. Salimos de esa reunión con un marco elaborado conjuntamente que acordamos que podría constituir la base de un acuerdo y sujeto a conversaciones con nuestros respectivos constituyentes”, informó Manfred en un comunicado. “Resumí ese marco numerosas veces en la reunión y le envié a Tony un resumen escrito hoy. Consistente con nuestras conversaciones de ayer, estoy animando a los Clubes a seguir adelante y confío en que Tony esté haciendo lo mismo”, agregó.

Según ha trascendido, la nueva oferta por parte de Las Mayores incluye 60 juegos de temporada regular pagados respetando en su totalidad el sueldo por partido de los jugadores, lo cual representa un incremento de 12 juegos del calendario respecto a la anterior oferta de la Liga bajo este esquema salarial.

Source: MLB proposal includes:

•60 games in 70 days

•Season starting July 19th/20th

•Full Prorated Salary

•Expanded Playoffs in 2020 and 2021

•Waiving of any potential grievance

— Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) June 17, 2020