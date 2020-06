Twitter ya permite añadir mensajes de voz en los tuits

Twitter anunció este miércoles que ha empezado a permitir que algunos usuarios que acceden a la red social mediante dispositivos de Apple con sistema operativo iOS añadan a sus tuits mensajes de voz de 140 segundos de duración.

En una entrada en el blog oficial de la compañía, la diseñadora de producto Maya Patterson y el ingeniero de software Rémy Bourgoin revelaron la novedad, que por el momento sólo está disponible “para un grupo limitado de personas”, todas ellas usuarios de teléfonos iPhone o tabletas iPad.

Tweets with audio are rolling out on iOS and we only have one thing to say about it pic.twitter.com/CZvQC1fo1W

“A veces, 280 caracteres no bastan y se pierden algunos matices de la conversación. Así que a partir de hoy, empezamos a probar una nueva funcionalidad que añadirá un toque más humano a la manera en cómo usamos Twitter: tu propia voz“, escribieron los empleados de la red social del pájaro azul.

Para añadir a un tuit un mensaje de voz, el internauta deberá pulsar el nuevo icono en que aparecen representadas longitudes de onda antes de publicarlo, lo que abrirá una pantalla con un botón de grabación que permitirá registrar un audio de hasta 140 segundos.

En caso de que se superen estos 140 segundos, Twitter automáticamente iniciará una nueva grabación que se publicará en un nuevo tuit a la manera de uno de los tradicionales hilos de la plataforma.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020