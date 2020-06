El clamor en redes del novio de Vanessa Guillén, a quien la soldado texteó antes de desaparecer en Fort Hood

Ante el hermetismo por parte de las autoridades de la base Fort Hood, en Texas, sobre el rumbo de la investigación por la desaparición de la soldado hispana Vanessa Guillén hace casi dos meses, las redes sociales se han convertido en el principal aliado tanto de familiares como de personas en varias partes de Estados Unidos que siguen el caso a diario.

Mayra Guillén, hermana de Vanessa, es una de las que mantiene activo el llamado en línea para que encuentren a su hermana y para que las autoridades del espacio militar hagan el trabajo que les corresponde.

“Mi hermana fue vista por última vez hace dos días”, escribió Guillén en Facebook a los pocos días de la desaparición de su fraterna.”No ha tenido contacto con su novio, amigos cercanos o la familia. Algo no anda bien, por favor ayúdenos a encontrarla”.

Desde esa fecha, Mayra no ha dejado de insistir en la búsqueda de Vanessa, de 20 años, quien antes de desaparecer reveló haber estado sufriendo presunto acoso sexual por parte de un sargento de la base al que no identificó.

Al llamado de auxilio se unió Juan Cruz, el novio de Vanessa. “Por favor, ayúdenme a encontrar a mi novia. Ella tiene tres tatuajes en el brazo izquierdo”, lee un mensaje del joven en la red social Twitter. “Por favor, cualquier cosa ayuda”, insistió Cruz.

Please help me find my girlfriend her name is Vanessa guillen Height 5'3 She has 3 tattoos on her left arm Please anything helps. pic.twitter.com/GZLBkamc4h

Precisamente, la militar de origen mexicano texteó a su pareja poco antes de desaparecer. El mismo día en que se le perdió el rastro, la soldado le había manifestado al muchacho en un mensaje que iba a trabajar y que le volvería a escribir tan pronto como pudiera, lo que no ocurrió.

Figuras de la industria artística y congresistas también se han sumado a la presión pública mediante redes sociales.

Una de éstas es la actriz mexicana Salma Hayek, quien ha pedido en al menos dos ocasiones mediante su cuenta de Instagram que “regresen a Vanessa”.

“Han pasado casi 50 días desde que se vio a #VanessaGuillen. Mi equipo está comprometido con el movimiento de #FindVanessa (Encuentra a Vanessa)”, publicó por su parte en Facebook la senadora demócrata por Texas, Carol Alvarado.

La representante del mismo estado Sylvia Rodríguez García ha sido otra de las figuras políticas que han insistido sobre la urgencia de dar con el paradero de la joven.

Today, we held a virtual press conference with Gloria and Mayra Guillen, their legal counsel, and Domingo Garcia LULAC…

Rodríguez García presiona para que el Congreso inicie una pesquisa independiente del caso en vista de las dudas de la familia y de la comunidad sobre el proceso encabezado por las autoridades militares.

Como parte del movimiento en el ciberespacio, se creó una página web y cuentas en distintas redes bajo el nombre “Find Vanessa Guillen” mediante las que se comparten noticias e información como una manera de ejercer presión para esclarecer el caso que mantiene en vilo a familiares y amigos de la joven, cuyo paradero se desconoce desde el 22 de abril cuando fue vista por última vez en el estacionamiento del fuerte. #FindVanessaGuillen incluso se ha convertido en un hashtag muy popular en redes como Twitter y Facebook en los pasados días.

PLEASE SHARE ! A fundraiser was created for our missing soldier, Vanessa Guillen, please join us ! We will be having…

No mother deserves this pain. Vanessa Guillen, like any other soldier needs & deserves to be safe as they serve their country. “Liberty and Justice for all” Where is she?#FindVanessaGuillen @SenTedCruz @realDonaldTrump pic.twitter.com/W1flymilfg

— #FindVanessaGuillen (@whereisvanessag) June 17, 2020