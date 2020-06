Festival de Cine de Las Américas NY es ahora virtual. Mira el programa

Las proyecciones son online, gratuitas y abiertas al público de NY, NJ y CT con tan solo un registro previo

Debido a la situación actual en donde es prioridad la salud y el distanciamiento social es requisito, The Americas Film Festival of New York ha decidido celebrar su 7a. edición online. De Junio 25-29, 2020, TAFFNY Virtual Cinema presenta 7 largometrajes y más de 25 cortometrajes con los que celebra la rica diversidad de historias, lenguas y culturas de Las Américas. En colaboración con el Instituto Cervantes y el Museo Nacional del Indio Americano, TAFFNY lleva películas con una calidad excepcional a su casa y de forma gratuita.

El jueves 25 de junio, 6:15pm, TAFFNY Virtual Cinema, en colaboración con el Instituto Cervantes de Nueva York, inaugura el festival con La hija de un ladrón de Belén Funes, ganadora del premio Goya a la mejor directora novel y en la categoría mejor Actriz en el Festival de Málaga.

La hija de una ladrón se centra en la historia de Sara (Greta Fernández) quien ha estado sola durante sus 22 años, acaba de tener un bebé y su deseo es formar una familia normal junto a su hermano pequeño y al padre de su hijo, pero, su padre, Manuel (Eduard Fernández), tras años de ausencia y al salir de la cárcel, decide reaparecer en sus vidas.

Sara sabe que él es el principal obstáculo en sus planes y toma una decisión difícil: alejarlo de ella y de su hermano. Al final de la presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas pre-grabada con la directora Funes, quien estará respondiendo a las preguntas de la audiencia enviadas previamente a través de nuestras paginas de Facebook e Instagram.

Sobre el festival, el Dr. Juan Carlos Mercado, Decano de la División de Estudios Interdisciplinarios del Centro para la Educación del Trabajador de CUNY (CWE), explica: “Con TAFFNY además de resaltar la importancia de presentar películas de cineastas establecidos queremos promocionar nuevos talentos con el Concurso de Cortometrajes de Las Américas. Por otro lado, queremos honrar a los estudiantes y profesores del programa de Maestría de Cine de City College, una de las escuelas de cine más antiguas de EE. UU. y la única institución pública en la ciudad de Nueva York en ofrecer un BFA en cine con la presentación de Cinema and Sanctuary de Dave Davidson.”

TAFFNY y el Museo Nacional del Indio Americano da por concluidos los estrenos del festival, el domingo 28 de junio, 4:00 pm con la ceremonia de entrega de premios de la competencia de cortometrajes The Americas Award y seguido del estreno de Sisters Rising. Un poderoso documental que narra historia de seis indigenas nativas americanas que luchan por recuperar la soberanía personal y de la tribu mientras enfrentan violencia sexual como mujeres indígenas en los Estados Unidos. Sus directores Willow O’Feral y Brad Heck se unirán a TAFFNY Virtual Cinema tras la transmisión de la película para una sesión interactiva de preguntas y respuestas en vivo a través de nuestra página de Facebook.

“Esta presentación de TAFFNY 2020 es diferente para todos nosotros porque nuestra decisión es continuar el show y adaptarlo a los nuevos requerimientos para sostener el evento, esto nos ha permitido crear y ser parte de un cinema virtual. Es también emocionante porque TAFFNY online nos permite ampliar las discusiones de los tres temas prominentes del programa de este año: primer revaluar el concepto estético de la mujer en el cine y la teoría feminista, la mujer como producto y productora de imágenes; segundo el legado de aquellos que han luchado por hacer del mundo un lugar mejor y más justo; y tercero la perspectiva del cine de las Américas frente al descontento universal,” dice Diana Vargas, directora artística de TAFFNY.

Algunas de las películas seleccionadas representan el camino para recordar aquellos, quienes a pesar de las adversidades y abusos políticos y sociales, usaron su arte y expresión creativa como herramienta para asegurar que la historia no sea olvidada y hacer del mundo un mejor lugar para vivir. El documental Cinema and Sanctuary de Dave Davidson nos presenta los inicios del dinámico y exuberante Institute of Film Techniques de City College, la primera escuela de Cine Documental en América, liderada por el dadaísta y pionero del cine experimental Hans Richter.

Esta escuela fue el semillero de generaciones de hijos de la clase trabajadora de NY que descubrieron una nueva forma de cine más elocuente y cautivante que las películas de Hollywood con las que crecieron. Se convirtieron en cineastas con prestigiosas carreras. En Vincent Boudreau in conversations with Benjamin B. Ferencz se profundiza en la increíble vida de uno de los fiscales de los juicios de crímenes de guerra de Nuremberg, Benjamin Ferencz quien ha sido defensor de los derechos humanos y de las leyes y quien recibiera la Medalla del Presidente de City College, lugar en el que estudió y egresó.

En Pacifico Sur, Inés Paz Lemetre y Marta Gonzalez siguen la vida de un ex-miembro de la guerrilla, exiliado político de Nariño, el departamento con la más alta producción de cocaína en Colombia y que además cuenta con un amplio historial de presencia guerrillera. Este documental fue hecho un año y medio después de firmar el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la FARC.

Gonzalo Maza hace su debut como director con Ella es Cristina, uno de los grandes guionista del cine contemporáneo latinoamericano, quien co-escribió cuatro películas con Sebastián Lelio, incluyendo la ganadora del Oscar Una Mujer Fantástica. En su debut nos presenta un drama en blanco y negro, en donde pinta un retrato único de la joven generación de mujeres chilenas luchando por el reconocimiento y respeto, pero en una forma fresca y satírica.

TAFFNY desde sus inicios ha sido un festival gratuito y abierto para el público, por tanto, esta nueva experiencia virtual también será gratuita. Para tener acceso a la transmisión debe registrarse previamente en www.TAFFNY.com y pertenecer a la región nordeste (NY, NJ, CT).

TAFFNY es una iniciativa de la División de Estudios Interdisciplinarios del Center for Worker Education de City College of New York (CUNY) y la colaboración de prestigiosas instituciones como el Instituto Cervantes, the National Museum of American Indian y el patrocinador de medios Telemundo 47. Como patrocinador de medio cuenta con Telemundo. TAFFNY fue creado con la finalidad de ser un espacio de apreciación cinematográfica enfocada en la multiculturalidad, diversidad y las nuevas sociedades alrededor de Las Américas, además de incentivar el trabajo de nuevos directores cinematográficos. La dirección artística del evento pertenece a productora y programadora Diana Vargas y como director ejecutivo el decano Juan Carlos Mercado.

Más abajo el programa completo del festival. Para el registro a las películas, por favor visite www.TAFFNY.com

PROGRAMA TAFFNY VIRTUAL CINEMA 2020

JUEVES -JUNIO 25

CORTOMETRAJES EN COMPETENCIA DISPONIBLES EN WWW.TAFFNY.COM

*Streaming disponible en Junio 25 desde las 10:00 am hasta las 10:00 pm

NOCHE DE APERTURA

En colaboración con el Instituto Cervantes NY

LA HIJA DE UN LADRÓN

*Streaming disponible Junio 25 desde 6:15 hasta las 8:00 pm

Belén Funes | Spain | Fiction | 2019 | 83min

https://youtu.be/nvEB3eg6hbo

Sara (Greta Fernández) ha estado sola toda su vida. Tiene 22 años y un bebé, su deseo es formar una familia normal junto a su hermano pequeño y al padre de su hijo, pero, su padre, Manuel (Eduard Fernández), tras años de ausencia y al salir de la cárcel, decide reaparecer en sus vidas. Sara sabe que él es el principal obstáculo en sus planes y toma una decisión difícil: alejarlo de ella y de su hermano. Sara (Greta Fernández) ha estado sola toda su vida. Tiene 22 años y un bebé, su deseo es formar una familia normal junto a su hermano pequeño y al padre de su hijo, pero, su padre, Manuel (Eduard Fernández), tras años de ausencia y al salir de la cárcel, decide reaparecer en sus vidas. Sara sabe que él es el principal obstáculo en sus planes y toma una decisión difícil: alejarlo de ella y de su hermano.

Premios: Goya a Belén Funes al Mejor Directora Novel. Festival de Cine de Málaga, Mejor Actriz.

Seguido de sesión preguntas y respuestas con la galardonada directora Belén Funes (pre-grabado) después de la transmisión de la película.

VIERNES -JUNIO 26 CORTOMETRAJES EN COMPETENCIA AVAILABLE ON WWW.TAFFNY.COM *Disponible a partir del Viernes 26 de Junio desde las 10am hasta 10pm. En colaboración con el Instituto Cervantes NY VINCENT BOUDREAU EN CONVERSACIÓN CON BENJAMIN B. FERENCZ *Streaming disponible de 3:30 – 4:30 pm

Benjamin B. Ferencz, ex fiscal en los juicios por crímenes de guerra de Nuremberg y defensor de los derechos humanos y el estado de derecho, recibió la Medalla del Presidente de City College, su alma mater. Miembro distinguido de la clase 1940 del City College y ganador del título honorífico CCNY 2020, Ferencz recibió el premio del presidente de CCNY Vincent Boudreau, quien pasó una mañana hablando con Ferencz; uno de los pensamientos más notables del legendario fiscal fue: “Me pregunto a mí mismo “¿Qué has hecho hoy para mejorar el mundo?”

*Seguido de una sección de preguntas y respuestas con el Presidente Boudreau (via livestream) at 4:00 pm.

CINEMA AND SANCTUARY / CINEMA Y SANTUARIO

*Streaming disponible de 5:30 – 7:00 pm

Dave Davidson | US | documentary | 62 min | 2019

Trailer: https://vimeo.com/381937846

Esta es la historia del Instituto de Técnicas Cinematográficas, el lugar de nacimiento de la primera escuela de cine documental de la nación, que comenzó en 1941 en el City College de Nueva York. Esta escuela fue dirigida, por muchos años, por el cineasta y refugiado alemán, Hans Richter. Una institución que guió a estudiantes de clase trabajadora hacia prestigiosas carreras cinematográficas. El Instituto de Técnicas Cinematográficas duró poco menos de dos décadas, pero su sorprendente éxito e influencia han sido calificados como uno de los secretos mejor guardados de la historia del cine. El galardonado director y profesor de CUNY, Dave Davidson, cuenta esta notable historia en Cinema and Sanctuary, un documental que produjo con los actuales estudiantes de cine de CUNY.

Seguido de una sección de preguntas y respuestas con el galardonado director Dave Davidson y moderada por el profesor Jerry Carlson (via livestream) at 6:45 pm.

SABADO, JUNIO 27

CORTOMETRAJES EN COMPETENCIA DISPONIBLE EN WWW.TAFFNY.COM

*Streaming disponible a partir del Sábado, Junio 27 de 10 am a10 pm.

PACIFICO SUR

*Streaming disponible de 12:45 – 2:30 pm

Ines Paz Lemetre – Marta Gonzalez Mira / Spain-Colombia / Documentary / 2019 / 70 min

Un año y medio después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, el departamento de Nariño, el área de Colombia con mayor producción de coca en el país y el bastión histórico de la guerrilla, se ha convertido en un foco de violencia continua. Campesinos arrinconados, ex guerrilleros sin futuro, disidencia emergente, narcotráfico, abandono del estado y lucha racial son los ingredientes del caldo de cultivo de la región de Nariño. Tres prismas de la misma historia: campesino, guerrillero y exiliado. Tres visiones, tres vidas, tres recetas. Sirve el presente de un país que quiere saborear la paz, pero la realidad a veces es más difícil de digerir.

Seguido de sección de preguntas y respuestas con las directoras (via livestream) 2:30 pm

ELLA ES CRISTINA

*Streaming disponible de 3:45 – 6:30 pm

Gonzalo Maza / Chile / Fiction / 2019 / 82 min

Cristina y Susana han sido mejores amigas desde la secundaria. Pero ahora, a los 30 años, sus vidas son llamadas al orden. Cristina se acaba de divorciar y no está preparada para su nueva vida de soltera; Susana debe regresar a la casa de su madre. Después de una fuerte pelea ponen distancia de por medio. Y ahora, cada una por su lado, tendrán que lidiar con la larga lista de hombres egoístas, egocéntricos y ególatras que los rodean.

Gonzalo Maza es reconocido como uno de los grandes guionistas del cine latinoamericano. Ha sido co-guionista de cuatro películas de Sebastián Lelio, incluida la ganadora del Oscar Una Mujer Fantástica. La productora ejecutiva de Esta es Cristina fue Salma Hayek y es el debut de Maza como director. Ha sido nombrado por Variety como uno de los 10 Latinxs a tener en cuenta en 2020.

*Seguido de un conversatorio con el director Gonzalo Maza (Recorded in advance) después de la proyección

DOMINGO, JUNIO 28

CORTOMETRAJES EN COMPETENCIA DISPONIBLE EN WWW.TAFFNY.COM

*Esta presentación estará disponible para ver el domingo, junio 28 de 10am a 10pm.

NOCHE DE CLAUSURA

*Disponible de 4:00 – 6:30 pm

4:00 – 4:15 pm: Ceremonia de ganadores de la Competencia de Cortometrajes

4:15 pm: Presentación de la película

En colaboración con the NATIONAL MUSEUM OF THE AMERICAN INDIAN (NMAI)

SISTERS RISING

Willow O’Feral and Brad Heck / US / Documentary / 2020 / 59 min

Sisters Rising es la historia de seis mujeres nativas americanas que luchan por restablecer la soberanía personal y tribal frente a la violencia sexual actual contra las mujeres indígenas de los Estados Unidos. Las mujeres nativas americanas tienen 2.5 veces más probabilidades de sufrir agresión sexual que todas las demás mujeres estadounidenses. 1 de cada 3 mujeres nativas informan haber sido violadas durante su vida y el 86% de los delitos son cometidos por hombres no nativos. Estos perpetradores explotan las brechas en la autoridad jurisdiccional tribal y apuntan a las mujeres nativas como ‘víctimas seguras’. La película sigue a seis mujeres que se niegan a dejar que este patrón de violencia continúe en las sombras: una policía nativa en medio del boom petrolero de Dakota del Norte; una abogada que lucha por anular las restricciones a la soberanía tribal; una maestra que enseña técnicas de autodefensa a mujeres indígenas; activistas de base que trabajan para influir en el cambio legislativo y la autora del primer código contra el tráfico sexual que se presentará en un tribunal tribal de la reservación. Sus historias arrojan una luz de lucha inquebrantable para corregir las injusticias tanto a nivel individual como sistémico.

Seguido del conversatorio con directoras y la productora de Sisters Rising (via live-stream) at 5:30 pm

LUNES, JUNIO 29

PRESENTACIÓN ESPECIAL DE LOS GANADORES DE LA COMPETENCIA DE CORTOMETRAJES THE AMERICAS DISPONIBLE EN WWW.TAFFNY.COM

*Streaming disponible el lunes 29 de junio de 5 – 10 pm.