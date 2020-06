Legisladores de Texas impulsan investigación en el Congreso por desaparición de soldado Vanessa Guillén en Fort Hood

¿Esconden las autoridades militares información de la pesquisa en curso?

El congresista por Texas, Vicente González, se sumó a las voces legislativas que impulsan una investigación independiente sobre la desaparición de la soldado hispana Vanessa Guillén en Fort Hood, Texas, el pasado 22 de abril.

“La pregunta que todo el mundo está haciendo es ‘¿dónde está Vanessa Guillén?’. Es inaceptable que una joven soldado simplemente desaparezca de una base militar inexplicablemente por tanto tiempo. Yo coincido con la congresista García de que debe haber una investigación independiente sobre este asunto. Necesitamos llegar al fondo de lo que pasó y encontrar a la Srta. Guillén”, sostuvo el representante demócrata en un comunicado de prensa este miércoles.

De esta forma, González respaldó la iniciativa de su compañera de partido dirigida a que el Congreso federal inicie su propia pesquisa sobre el caso.

“Nosotros expedimos investigaciones, y yo espero que el FBI también participe en la investigación para darle fuerza, porque ya dos meses es mucho tiempo. Esta familia está sufriendo, no sabemos dónde está Vanessa, no sabemos qué pasó. Me parece raro que ella desapareció allí en la base”, sostuvo la representante en entrevista con Despierta América.

Intensa búsqueda de soldado Vanessa Guillen Rep. Sylvia Garcia apoya a la familia de Vanessa Guillén, la soldado desaparecida desde el 22 de abril en una base militar en Texas. La congresista ha solicitado que el gobierno realice una investigación. Posted by Despierta America on Monday, June 15, 2020

Mayra Guillén, la hermana de Vanessa, ha insistito en su pedido para que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) lidere las indagaciones. Los parientes de la joven de 20 años de origen mexicano temen que las autoridades militares que encabezan la pesquisa estén ocultando información y procediendo de manera parcial.

El coronel Ralph Overland, de Fort Hood, indicó esta semana que un equipo de investigación especial se encargará de examinar las denuncias sobre un presunto patrón de acoso sexual a Guillén por parte de un sargento, asunto sobre el que la joven alertó a su madre, Gloria Guillén poco antes de que se le perdiera el rastro.

“Yo tomo las alegaciones de acoso sexual muy seriamente y ya comenzamos a conducir la investigación “, dijo a KXAN el comandante del Tercer Regimiento de Caballería, al que pertenece Guillén.

El portavoz dijo que “no pararemos hasta encontrarla”.

Por su parte, la familia Guillén está siendo representada por la abogada Natalie Khawam, quien dijo a KWTX que busca que la Oficina del Inspector General se involucre en la pesquisa.

Hasta el momento, es el Comando de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos (CID) el organismo que encabeza la pesquisa con la ayuda de otras unidades militares, departamentos de policía locales y el FBI.