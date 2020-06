¡Se puso la del Cruz Azul y Toluca! La historia detrás de las fotos de Messi con playeras de la Liga MX

View this post on Instagram

Messi en #cruzazul de México. Seguinos en @messiforall 👈🏻 . . . . #cruzazulfc #unaformadevida #azulxti #eternamenteazul #ligabbvamx #cruzazulfanpics #estadioazul #tuzos #atleticosanluis #azulcrema #necaxa #chivasdecorazon #xolosdetijuana #tigresuanl