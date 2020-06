Todo lo que necesitas saber para remolcar tu auto con éxito

Asegúrese de que sus neumáticos estén completamente ventilados en su vehículo remolcador y su remolque

Los remolques son de gran ayuda, ya sean para trabajo para salir de la ciudad y disfrutar del aire libre.

Ya no es necesario tener una camioneta pickup para remolcar, a menos que sea muy pesado, pero un SUV o crossover pueden jalar sin problemas un remolque ligero. También con los cambios a este tipo de autos, están surgiendo una gran cantidad de remolques livianos adecuados.

Pero no todo depende del vehículo o el remolque, también existen cosas y maniobras que debes saber antes de que quieras conectar y remolcar por ti mismo. Tal vez ya has manejado con remolque, pero nunca has conectado o enganchado el remolque o viceversa.

De cualquier hay cosas que debes de saber antes de intentarlo. El remolque es un tema muy amplio con muchas permutaciones, pero por ahora nos estamos centrando en el extremo más ligero del espectro donde residen los SUV compactos y medianos.

Aquí dejamos algunos tips de remolque que estamos seguros serán de mucha ayuda.

Conozca su capacidad de remolque . Primero debemos saber si el vehículo está calificado para remolcar y de ser así, cuánto es su capacidad máxima de remolque.

. Primero debemos saber si el vehículo está calificado para remolcar y de ser así, cuánto es su capacidad máxima de remolque. Su límite de remolque práctico es más bajo que su clasificación de remolque . Se debe pensar en la carga que lleva dentro del vehículo y remolque. Dentro de la capacidad de remolque hay que incluir el peso de los pasajeros y equipaje.

. Se debe pensar en la carga que lleva dentro del vehículo y remolque. Dentro de la capacidad de remolque hay que incluir el peso de los pasajeros y equipaje. Consideraciones de enganche . Los enganches de remolque adecuados pueden o no ser estándar en vehículos que están clasificados para remolcar una carga. Muchas de las veces el carro ofrece la habilidad de remolcar pero no cuenta con el enganche, Si no quieres adquirir el que el fabricante vende por separado, asegúrate de comprar uno que se adapte con precisión al vehículo y que incluyan un adaptador de cableado del remolque que es fácil de instalar.

. Los enganches de remolque adecuados pueden o no ser estándar en vehículos que están clasificados para remolcar una carga. Muchas de las veces el carro ofrece la habilidad de remolcar pero no cuenta con el enganche, Si no quieres adquirir el que el fabricante vende por separado, asegúrate de comprar uno que se adapte con precisión al vehículo y que incluyan un adaptador de cableado del remolque que es fácil de instalar. Componentes del enganche y sus clasificaciones . Los enganches se componen de tres partes. El receptor es una estructura con un receptáculo cuadrado que siempre se fija al vehículo. Un soporte de bola está diseñado para enchufarlo y sujetarlo de forma segura al receptor cuando sea el momento de remolcar y retirarlo y dejarlo a un lado cuando no lo sea. La bola del remolque permanecerá atornillada permanentemente al soporte de la bola después de ser seleccionada para cumplir con los requisitos específicos del remolque (hay tres diámetros disponibles).

. Los enganches se componen de tres partes. El receptor es una estructura con un receptáculo cuadrado que siempre se fija al vehículo. Un soporte de bola está diseñado para enchufarlo y sujetarlo de forma segura al receptor cuando sea el momento de remolcar y retirarlo y dejarlo a un lado cuando no lo sea. La bola del remolque permanecerá atornillada permanentemente al soporte de la bola después de ser seleccionada para cumplir con los requisitos específicos del remolque (hay tres diámetros disponibles). Hacer las conexiones . Asegúrate que todas las luces del remolque funciones, que la bola esté bien enganchad y con el seguro puesto, las cadenas bien puestas de forma cruzada y revisa que los cable y cadenas no arrastren. Recuerde insertar un pasador, perno o cerradura especialmente hecha para evitar que el pestillo se abra mientras conduce.

. Asegúrate que todas las luces del remolque funciones, que la bola esté bien enganchad y con el seguro puesto, las cadenas bien puestas de forma cruzada y revisa que los cable y cadenas no arrastren. Recuerde insertar un pasador, perno o cerradura especialmente hecha para evitar que el pestillo se abra mientras conduce. Frenos eléctricos. Si el remolque tiene frenos eléctricos con interruptor aparte no se olvide de conectarlos.

Si el remolque tiene frenos eléctricos con interruptor aparte no se olvide de conectarlos. Peso y carga de su remolque . El acomodo de carga adecuado es tener el 60% de la masa de su carga por delante del eje del remolque y un 40% por detrás. Esto ayuda a garantizar que el remolque se arrastre en línea recta y se mantenga estable.

Cómo conducir al remolcar . Es recomendable conducir más lento de lo normal ya que al remolcar Su dirección reaccionará más lentamente y las distancias de frenado serán mucho más largas. Será menos capaz de responder rápidamente a situaciones inesperadas, por lo que la única forma de obtener un tiempo de respuesta adicional es proceder a un ritmo más lento. Evite frenar y acelerar bruscamente, no olvidemos que al remolcar se reduce en gran medida el ahorro de combustible y el alcance

Vueltas . en vueltas cerradas o girar en calles debes tener en cuenta la distancia del remolque y tratar de no hacerlas tan pegadas a otros autos o banquetas.

. en vueltas cerradas o girar en calles debes tener en cuenta la distancia del remolque y tratar de no hacerlas tan pegadas a otros autos o banquetas. Revise su vehículo con cuidado . Asegúrese de que sus neumáticos estén completamente ventilados en su vehículo remolcador y su remolque. Compruebe también la presión de la llanta de refacción del remolque, que a menudo se descuida. Tenga cuidado con las recargas de líquidos y llene su tanque justo antes de realizar la conexión inicial del remolque al comienzo de su viaje.

***

Te puede interesar: