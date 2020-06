Abogada de familia de Vanessa Guillén frustrada tras reunión con oficiales de Fort Hood, en Texas

Natalie Khawam planteó que, como parte de la pesquisa, las autoridades deben hacer un requerimiento para que intervengan el teléfono celular de la joven, desaparecida hace casi dos meses

Natalie Khawam, la abogada de la familia de Vanessa Guillén, desaparecida en Fort Hood, en Texas, desde el pasado 22 de abril se expresó decepcionada con la investigación que llevan las autoridades militares de la base.

En declaraciones a KWTX este jueves, la representante legal se mostró insatisfecha con los resultados de un intercambio virtual entre los parientes de la soldado de 20 años, con oficiales del recinto, que se supone darían nuevos detalles del curso de la investigación.

“Muy frustrada. No estoy diciendo que es la culpa de alguien, solo digo que se necesita hacer más”, expresó la abogada sobre la reunión virtual.

De paso, Khawam emplazó a las autoridades a que intervengan con el celular de Guillén.

“Por ejemplo, ¿le hiciste un requerimiento de información a Sprint?. Así nosotros podemos saber la última vez que el teléfono sonó, quién la texteó y que se habló. Ellos no pudieron responder si hicieron eso o no porque la investigación está abierta. Desafortunadamente, ésa no es una respuesta responsable. No hay estado de derecho que diga que ellos no pueden responder; incluso si lo fuera, podría ser renunciable”, argumentó la abogada.

Un comunicado de las autoridades de la base indica que encontraron las llaves de su auto, la llave de la habitación del cuartel, tarjeta de identificación, además de la billetera en la sala de armas donde trabajaba Guillén.

La abogada había indicado previamente, según un reporte de ABC 6, que cuenta con información sobre dos incidentes de acoso sexual en el espacio relacionados con Vanessa.

Una de ellas hace referencia a un superior que presuntamente ingresó al área de regaderas mientras la joven se bañaba.

El segunda incidente involucra a otro superior que verbalmente atacó a la muchacha con comentarios obscenos en español.

“Los datos no son buenos. A mí no me gustan”, indicó Khawam.”Hubo unos cuántos incidentes en los que ella le dijo a sus colegas, amigos y familia de que estaba siendo acosada sexualmente, pero tenía miedo de reportarlo. ¿Cómo alguien desaparece de una base que cuenta con más protección y salvaguardias que nadie más en este planeta”, planteó la representante legal.

La muchacha, de origen mexicano, desapareció hace casi dos meses sin que al momento se tengan pistas de su paradero.

Aunque el Comando de Investigación Criminal del Ejército (CID), quien lidera la pesquisa desde el espacio militar, indica que no cuenta con información creíble sobre las alegaciones de acoso; esta semana, supuestamente, los operadores del lugar ordenaron una evaluación a fondo de las denuncias.