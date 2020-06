Acoso, agresiones y orgías; exjugador de la NHL rompe el silencio sobre las novatadas en las ligas canadienses de hockey

El exjugador de la NHL Daniel Carcillo encabeza una demanda colectiva en contra de cuatro ligas de hockey sobre hielo en Canadá por los abusos a los que se enfrentan los jóvenes que ingresan a esos circuitos, los cuales son víctimas de acoso e intimidaciones, además de agresiones físicas y sexuales como parte de las novatadas a las que se ven obligados a realizar.

Daniel Carcillo, quien jugó para los Ice Dogs de Sarnia y Mississauga en la Liga de Hockey de Ontario (OHL) cuando tenía 17 años de edad durante la temporada 2002-03, relató las diversas prácticas a las que los jugadores de recién incorporación son sometidos.

Según la demanda presentada, los jugadores fueron obligados a masturbarse frente a los integrantes del equipo y entrenadores, así como a consumir saliva, orina, semen y heces de sus compañeros.

If anyone has any questions regarding the class action lawsuit against the @CHLHockey that was filed today, you can reach out to my lawyer James Sayce jsayce@kmlaw.ca@OHLHockey @TheWHL @QMJHL #ohl #whl #hockey #abuse #nhl #hazing #accountability pic.twitter.com/chJeMDtJFg

— Daniel Carcillo (@CarBombBoom13) June 18, 2020