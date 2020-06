Cuomo cierra capítulo de crisis del coronavirus en NY con cifras alentadoras y mensaje esperanzador

Tras 111 días, que el Gobernador definió como un arduo camino en el que Nueva York pasó de lo peor a reabrir todas sus regiones, el mandatario pidió mantener la unidad y el amor para acabar de vencer al COVID-19

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, que convirtió a Nueva York en el epicentro del mortal brote a nivel nacional, el gobernador Andrew Cuomo volvió una rutina sagrada tener una conferencia de prensa diaria por los pasados 111 días para informar a los neoyorquinos todos los detalles de lo que estaba pasando con el avance de la enfermedad, que puso en jaque a la Gran Manzana y al resto de regiones del estado.

Pero este viernes, a través de un video desde su oficina, al estilo del Despacho Oval y que a muchos les pareció con toque presidencial, el mandatario estatal quiso cerrar formalmente el triste capítulo de la crisis más fuerte del COVID-19, que dejó casi 25,000 muertes confirmadas en el estado, 17,546 de ellas en la Gran Manzana. Y con 687 nuevos casos que dieron positivo en el último día, los contagios de coronavirus se elevaron a 409,113 en el estado, 208,455 de ellos en los cinco condados.

“Demostramos que al final, el amor gana. El amor lo conquista todo, que no importa cuán oscuro sea el día, el amor trae la luz. Eso es lo que me enseñaron los últimos 111 días. Y me inspira y me da energía y me emociona”, dijo Cuomo, en su alocución, sin presencia de reporteros, destacando que tras haber pasado por lo peor, Nueva York hoy está del otro lado.

En su discurso sobre el inicio de un nuevo momento para Nueva York, que se dio justo a pocos días de que la Gran Manzana inicie su Fase 2 de reactivación el lunes, con la apertura de restaurantes con mesas afuera, barberías, oficinas y salones de belleza, el Gobernador destacó el gran trabajo que hicieron los neoyorquinos como equipo.

“En los últimos tres meses hemos hecho lo imposible. Estamos controlando el virus mejor que cualquier estado del país, cualquier nación del mundo. Estoy muy orgulloso de lo que todos hicimos juntos y como comunidad. Reabrimos la economía y salvamos vidas”, comentó el líder demócrata, advirtiendo que Nueva York ha dejado ver que está lista para enfrentar con entereza cualquier adversidad.

“Estuvimos en el infierno”

El Gobernador mencionó además que “estuvimos en el infierno”, y tras agradecer de manera especial a los trabajadores en la primera línea de riesgo como doctores, enfermeros, repartidores, empleados de tiendas y supermercados y trabajadores del Subway y autobuses, reconoció que los últimos 111 días fueron un reto.

“Lo pensaba todos los días cómo escalar una montaña. El Monte Everest de desafíos sociales. Cuarenta y dos días subiendo la montaña, y 69 días bajando del otro lado. Cada paso, cada día dolía y fue difícil. Fue aterrador y triste, pero realmente creo que seremos mejores por eso”, dijo Cuomo.

“Si pudimos lograr esta tarea imposible, de derrotar a este virus mortal, no hay nada que no podamos hacer. Y estaremos mejor”, agregó el político, cuya conferencia de prensa diaria a las 11:30 de la mañana se volvió para muchos una cita infaltable para medir cómo iba evolucionando la lucha contra el COVID-19.

Cuomo, quien presentó además un video en el que mostró varios momentos de lo que significó para Nueva York el cierre, su pelea contra la enfermedad y el “renacer a una nueva normalidad” al que se refirió, advirtió que solo volverá a sus conferencias de prensa cuando los hechos así lo ameriten.

“Seguiré haciendo lo que hago, simplemente no tenemos que hacerlo todos los días y eso es algo bueno y esperemos que siga así”, dijo el Gobernador, echando también mano de una de las frases eslogan de la Gran manzana. “Nueva York ama a todos. Por eso amo a Nueva York”.

A pesar del parte positivo del mandatario y del anuncio “desde el otro lado de la montaña”, tras haberse logrado controlar la pandemia, insistió en continuar con medidas básicas de protección para evitar un resurgimiento del brote que pondría de nuevo en una mala posición a Nueva York.

“El único camino a seguir es si te protejo y tú me proteges a mí. Llevo una máscara para ti, y tú usas una máscara para mí”, dijo el líder demócrata, manifestando que ahora las municipalidades debe continuar monitoreando las tasas de infección locales y hacer cumplir las normas de negocios y seguir de manera estricta el seguimiento de casos nuevos para evitar una segunda ola.

Cifras del coronavirus en NY: