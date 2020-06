Gobernador de Florida culpa a hispanos que viajan “como sardinas” por alza en casos de coronavirus; Nueva York considera cuarentena

El gobernador Republicano de Florida, Ron DeSantis, culpó a los jornaleros y trabajadores agrícolas “abrumadoramente hispanos” por impulsar el reciente pico de coronavirus en ese estado, pero cultivadores y asociaciones industriales argumentan que los recursos y las pruebas llegaron demasiado tarde a esas comunidades, según nuevos informes.

El gobernador dijo a los periodistas el martes que las condiciones de vida y de trabajo limitadas para los trabajadores migrantes y de la construcción hispanos son en parte culpables del alza, según CBS News.

“Algunos de estos muchachos van a trabajar en un autobús escolar, y todos están empacados allí como sardinas, cruzando el condado de Palm Beach o en algunos de estos otros lugares, y hay todas estas oportunidades para el contagio”, dijo DeSantis durante una conferencia de prensa en Tallahassee, capital estadal.

Se prevé que Florida supere a Nueva York como el próximo epicentro de coronavirus del país. Actualmente se ubica 7mo en EE.UU., sumando 85,926 contagios y 3,064 muertes.

Ante ese panorama, el gobernador Demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo ayer que está “considerando” imponer una cuarentena de 14 días a los viajeros que vienen desde Florida. “Tengo expertos que me han aconsejado que haga eso. Lo estoy considerando ahora”, afirmó, citado por New York Post.

Sería a la inversa de una situación que se vivió en marzo, cuando Florida impuso cuarentena de dos semanas a los neoyorquinos.

El gobernador de Florida señaló casos en campamentos de migrantes, una granja de sandías e Immokalee, un importante centro para la producción de tomate, como evidencia del reciente repunte.

Pero la comisionada de Agricultura de Florida, Nikki Fried, argumentó que la mayoría de los trabajadores agrícolas se fueron hace varias semanas después de que terminaron las cosechas y que el verdadero aumento está en las áreas no cultivables, según The Miami Herald.

Además, Antonio Tovar, director ejecutivo de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, dijo que no es culpa de ellos que sean vulnerables al COVID-19.

Apuntó con el dedo al gobernador DeSantis por ignorar las súplicas de una coalición de 50 grupos que le pidieron ayuda a fines de abril.

“Enviamos esta carta al gobernador hace más de dos meses y ahora se está dando cuenta de que los trabajadores extranjeros son más adecuados para infectarse”, dijo irónicamente Tovar a The News Service of Florida el miércoles. “Eso es muy vergonzoso porque le aconsejaron, le dijeron cuando enviamos la carta”.

Tovar afirmó que los recursos sólo llegaron en mayo, después de que muchos en la comunidad agrícola del suroeste de Florida ya se habían enfermado.

“We’re afraid. But where am I supposed to go? There is no work here.” The coronavirus is moving through Florida’s agricultural communities just as migrant workers begin to head north for the harvest.https://t.co/ggFXhZ1dzC

— The New York Times (@nytimes) June 18, 2020