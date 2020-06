Políticos divididos sobre barrido histórico del ex presidente “esclavista” Thomas Jefferson de la Alcaldía de Nueva York

Thomas Jefferson, ex presidente de EE.UU. (1801-1809) y considerado uno de los fundadores de la nación, es el nuevo epicentro de la polémica de racismo en Nueva York, en medio de la conmoción y revisión histórica que el país está viviendo tras protestas por brutalidad policial y saqueos.

Ayer, varios concejales de NYC enviaron una carta al alcalde Bill de Blasio para remover del Ayuntamiento la imagen del “esclavista” Jefferson, quien escribió la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776.

“Sus palabras ‘todos los hombres son creados iguales’ (…) no fueron igualadas por su acción, que incluyó la capacidad de vender, comprar, hipotecar y arrendar seres humanos”, dijo la concejal afroamericana Debi Rose (D-Staten Island) sobre Jefferson.

“Creía que las personas negras eran racialmente inferiores, dijo que los estadounidenses negros y los estadounidenses blancos no podían vivir en paz uno al lado del otro y engendró hasta seis hijos con una mujer que esclavizó”, detalló Rose, quien junto con el presidente del Concejo, Corey Johnson, fue uno de cinco legisladores municipales que firmaron la carta.

“El Concejo de la Ciudad de Nueva York no debe ignorar ni glorificar este lado oscuro de la historia estadounidense“, agrega la misiva, citada por New York Post.

Otros concejales replicaron rápidamente, alegando que Johnson y sus aliados estaban tratando de borrar la historia en lugar de respetarla.

“Estaba totalmente horrorizado cuando escuché eso, y me avergoncé de ser miembro del Concejo en ese momento. En este punto, puedes perseguir a cualquier figura histórica que te parezca”, dijo el concejal Robert Holden (D-Queens). “Sí, tenemos defectos en nuestro pasado y puedo entender querer eliminar las estatuas de los generales confederados… ¿Pero dónde termina…?”, preguntó retóricamente en referencia a la pedida de barrida histórica que está viviendo en el país.

El concejal Joe Borelli (R-Staten Island), argumentó que empacar la estatua es el tipo de movimiento que haría un gobierno totalitario. “Alguien debería explicarme qué civilización que prohibió o destruyó el arte ha sido considerada liberal y progresista”, dijo. “(Los terroristas) ¿ISIS? ¿Los comunistas? ¿Los jacobinos? ¿Enrique VIII? ¿Quién? Dime…”

La carta para remover a Jefferson fue enviada al alcalde anoche. El estatus histórico del Ayuntamiento de NYC significa que cualquier reubicación eventualmente debe ser aprobada por De Blasio y la Comisión de Diseño Público, dijo Johnson.

Varias estatuas de Cristóbal Colón y otras figuras históricas han sido vandalizadas y pedidas de ser removidas a lo largo del país, al considerar que causaron un genocidio de los aborígenes y/o promovieron la esclavitud.

Now members of the NYC Council want the statue of Thomas Jefferson removed. Don’t think for a minute the one in DC is safe either. https://t.co/Jlhv5p7Ffx

— Megyn Kelly (@megynkelly) June 19, 2020