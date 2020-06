Derriban estatua de Cristóbal Colón en Minnesota. Indígenas celebran con cantos y danzas

Todo indica que los monumentos al hombre que lideró la conquista del continente americano pasarán a la historia.

Activistas y representantes indígenas derribaron este miércoles el monumento a Cristóbal Colón cercano al Capitolio de Minnesota en St. Paul. Es la segunda estatua en caer después que el lunes se hiciera lo mismo con monumento del navegante en Richmond, Virginia. A estos actos se suma la decapitación de la estatua de Colón en Boston.

BREAKING: Protesters have toppled the Christopher Columbus statue at the Minnesota State Capitol. @WCCO pic.twitter.com/uCpZY1zoA8

— Nick Streiff (@nickstreiff) June 10, 2020