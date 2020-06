AMLO ordenó liberar al hijo de “El Chapo” cuando lo capturaron el año pasado

El presidente de México reconoció que él personalmente ordenó la liberación de Ovidio Guzmán López

CUERNAVACA, Morelos – El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer que él ordenó personalmente la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, luego de que fue detenido por el Ejército en Culiacán el pasado 17 de octubre.

“Cuando se decidió, para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, aceptó ayer frente a los integrantes del gabinete de seguridad nacional.

El año pasado, el mandatario había dado otra versión sobre lo ocurrido ese día en la capital de Sinaloa.

El arresto de Ovidio Guzmán López el pasado 17 de octubre provocó enfrentamientos armados y bloqueos de cartel en las calles de Culiacán, en el noroeste del estado de Sinaloa, que dejaron al menos 14 personas muertas, según las cuentas oficiales.

Tras el fracaso en el operativo, considerado por las fuerzas federales como una acción precipitada y mal planeada, el presidente aseguró que la decisión había sido tomada por el equipo de seguridad y que él sólo la había respaldado.

“No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé”, dijo al día siguiente.

Ayer, López Obrador abordó el tema en su conferencia en la capital de Morelos, al hablar sobre la relación de respeto que mantiene con su homólogo de Estados Unidos Donald Trump, para realizar acciones de combate al crimen, pero con respeto a la soberanía nacional.

“Hay relaciones de cooperación, pero al mismo tiempo de respeto y el ejemplo lo da, aunque parezca increíble, el que da el ejemplo es el Presidente Donald Trump”, afirmó.

“En dos o tres asuntos, cuando hemos hablado de temas delicados, es lo que se decidió para no poner en riesgo a la población”.

AMLO reconoció que hasta ahora no existe respuesta del gobierno norteamericano a la nota diplomática enviada por el canciller Marcelo Ebrard, con motivo del operativo Rápido y Furioso, realizado en el sexenio de Felipe Calderón, y en el que agencias estadounidenses ingresaron armas de manera ilegal a México con la finalidad de rastrearlas.

Además, insistió en que a pesar de las declaraciones de Calderón, existen evidencias documentales en Estados Unidos que revelan que el gobierno de México sí sabía del operativo.

