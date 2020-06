Coronavirus: 6 miembros de la campaña de Trump que trabajan en el mitin de Tulsa tienen COVID-19

La campaña para la reelección del presidente Donald Trump ha confirmado que seis de los trabajadores implicados en el mitin electoral previsto para esta noche en Tulsa, Oklahoma, han dado positivo por coronavirus.

“Por protocolo el personal de campaña se somete a la prueba de la COVID-19 antes de los eventos. Seis miembros del equipo de avanzada han dado positivo. Se han hecho cientos de pruebas. De inmediato se han puesto en marcha los procedimientos de cuarentena”, ha explicado la campaña de Trump, según informa CNN.

“Ningún trabajador positivo por COVID ni nadie que haya estado en contacto estará hoy en el acto ni cerca de los asistentes y los cargos electos”, ha añadido la campaña de Trump.

Todos los asistentes al acto tendrán que someterse a un control de temperatura antes de acceder al recinto y tras ello recibirán una pulsera, mascarillas e higienizador de manos, según ha explicado el director de comunicación de la campaña de Trump, Tim Murtaugh.

El acto se celebrará a pesar de la epidemia de coronavirus y de que Oklahoma ha informado recientemente de un récord de contagios diario.

El propio Trump ha reforzado esta postura en una entrevista con Axios publicada el viernes en la que afirmaba que “recomiendo a la gente que haga lo que quiera”.

Trump supporter at #TulsaRally says he’s “not concerned” about coronavirus risk in a crowded indoor auditorium with thousands of people because even if he gets it he can just take hydroxychloroquine, like Trump said. 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/qoTBKF3ZgF

— Keith Boykin (@keithboykin) June 20, 2020