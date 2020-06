Destriparon a un joven al discutir en una calle del Bronx

Un hombre de 28 años terminó gravemente herido, con los intestinos afuera, tras ser acuchillado por un grupo de presuntos pandilleros en una calle de El Bronx (NYC).

Según el reporte de NYPD, la víctima no identificada se sintió intimidado por el grupo y preguntó por qué lo miraban agresivamente, lo que motivó a que uno de ellos lo apuñalara en el estómago con un objeto desconocido.

El hecho sucedió en Washington Avenue y East 167th Street en Morrisania alrededor de la 1 a.m. del jueves, informó New York Post.

La herida fue en la parte inferior del abdomen, causando que sus intestinos se derramasen, dijo la policía.

Caminando con tropiezos, el hombre llegó hasta una estación de bomberos cercana, donde llamaron al 911. Fue llevado al Hospital Lincoln, donde se mantiene hospitalizado.

El ataque aconteció exactamente dos años después de que el quinceañero Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz fuese atacado a cuchilladas por pandilleros dominicanos en El Bronx y caminó malherido al hospital, donde murió el 20 de junio de 2018.

