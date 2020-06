Ligas Mayores ordena el cierre de instalaciones ante rebrotes y considera “plan burbuja” en el sur de California

En medio de la disputa laboral entre peloteros y las Ligas Mayores, una vez más la amenaza del coronavirus vuelve a ocupar la atención en los intentos por rescatar la temporada 2020 en el béisbol profesional de los Estados Unidos, en un escenario que una vez más se aleja de la realidad incrementando las posibilidades de que la pelota no se juegue este año.

De acuerdo a reportes periodísticos, un total de 11 peloteros pertenecientes a siete equipos que se mantenían entrenando en las instalaciones de primavera de los clubes en Arizona y Florida, así como en Texas, han dado positivo a COVID-19, lo que ha obligado a que el circuito tome la decisión de solicitarle a los clubes el cierre de sus instalaciones hasta nuevo aviso.

Today was a disaster for baseball's hopes of playing in 2020.

The owners decision to not make a counterproposal makes it unclear how MLB can return to the field.

The surge in coronavirus cases within MLB facilities makes it unclear if it should even try.https://t.co/Sm3E2T9pYV

— Jared Diamond (@jareddiamond) June 20, 2020