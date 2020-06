Marysol Sosa comparte tierna fotografía de su hijo y fans aseguran es idéntico a José José

View this post on Instagram

¡Dios te bendiga siempre, ojotes! Gracias por los despertares que nos das. ¡Te amamos, José Patricio! ¡Feliz y bendecido sábado para todos! . . . . . #marysolsosa #josepatricio #son #hijo #teamohijo #josejose #elprincipito #singer #songwriter #musica #baby #babyboy #bebe #mibebe #loveu #cutebaby