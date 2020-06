VIDEO: ¡Vuelve de donde viniste! grita mujer racista a hispano en estacionamiento de Walmart

¡Vuelve de donde viniste!, fue uno de los insultos raciales que una mujer blanca lanzó en contra de un hombre de origen hispano, a quien ofendió después de reclamarle porque no siguió una señal de alto. El incidente quedó grabado en video.

La víctima, de nombre Johnny González fue agredido por la mujer no identificada en el estacionamiento de un Walmart en Cedartown, Georgia, después de que presuntamente cometió la infracción de tráfico menor.

Racist woman seen yelling in Cedartown, Georgia. There’s no excuse for this type of behavior.. 😳😔 pic.twitter.com/N2ZylMrXwz

— Everything Georgia (@GAFollowers) June 16, 2020