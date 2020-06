Kim Kardashian insta a investigar muerte de hispano Andrés Guardado a manos de la Policía en Los Ángeles

La ‘socialite’ Kim Kardashian West se sumó a las voces que instan a una investigación exhaustiva por la muerte del hispano Andrés Guardado a manos de la Policía del condado de Los Ángeles.

Guardado, un guardia de seguridad de 18 años, fue baleado el jueves por agentes del Alguacil del condado Los Ángeles en un taller de hojalatería en Gardena, en el sur de Los Ángeles.

Según el informe policial, el joven habría corrido después de ver a los agentes, por lo que los policías iniciaron una corta persecución a pie con desenlace fatal sobre la cuadra 400 de Redondo Beach Boulevard. Los agentes dijeron que Guardado les “enseñó un arma de fuego”.

rest in power, descansa en paz

Andres Guardado 💙

his family set up a gofundme for funeral expenses, please donate if you can https://t.co/3AKK54W7Me pic.twitter.com/Bkd9Y6txIW

— caro. (@drxvelikeido) June 20, 2020