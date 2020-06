Llega el poderoso Energon, un nuevo camión eléctrico a base de hidrógeno capaz de alcanzar los 700 km de autonomía

Los camiones eléctricos se están convirtiendo en una de las mejores opciones de movilidad pues no sólo son una manera de contribuir a la disminución de emisiones que afectan al ambiente, sino además, ofrecen prestaciones y rendimientos aptos para las empresas que buscan trasladar cargamentos de un punto a otro.

Quantron se suma a esta estrategia con el lanzamiento del nuevo Energon, un nuevo camión eléctrico alimentado por hidrógeno de 44 toneladas, cuyas primeras unidades se empezarán a entregar a partir del 2021.

La compañía de origen alemán asegura que los tanques de hidrógeno del Energon ofrecen hasta 700 kilómetros de autonomía, recuperables en tan solo unos minutos. El precio de venta dependerá del pedido que realice cada cliente y también podrá contratarse como un servicio que incluye camión, conductor y combustible.

We are proud of our first fuel cell truck in Europe, the Energon. It is the first of others in a future growing hydrogen product range and has a range of about 700 km. #green #fuelcell #fcell #energy #h2now #climatechange #source #emissionfree #economy #globalwarming #h2news pic.twitter.com/t69I1c5dbI

— Quantron AG – eMobility | eEngineering | eBattery (@AgQuantron) June 17, 2020