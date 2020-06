Puntos clave del discurso de Trump en Tulsa: COVID, Monumentos confederados y DACA

Trump dijo en su mitin de campaña que quería que se hicieran menos pruebas para COVID-19

El presidente Donald Trump pidió una sentencia de un año de cárcel por quemar banderas estadounidenses, reclamó la victoria en el fallo de la Corte Suprema sobre la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) esta semana y calificó al opositor político Joe Biden como un títere de la izquierda radical y de China, durante el mitin electoral realizado el sábado en Tulsa, Oklahoma.

También dijo que les había dicho a los funcionarios de su administración que “frenen las pruebas” porque un aumento en las pruebas conduciría a un aumento en los casos de coronavirus, se refirió al nuevo coronavirus como la “Kung Flu” y volvió a culpar a China por su llegada al país.

Trump también criticó a Biden por no estar de acuerdo con su decisión en las primeras etapas de la pandemia de coronavirus de cerrar los viajes desde China. “Nunca hizo nada contra China, Joe Biden”, dijo Trump.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo después de que el presidente estaba “claramente bromeando” sobre la disminución deliberada de las pruebas de coronavirus.

Crítica al derribo de monumentos confederados

Durante sus comentarios en el mitin de Tulsa, el presidente Trump criticó los movimientos en todo el país que buscan eliminar o reemplazar los monumentos en honor a los generales confederados.

“La turba de izquierdas desquiciada está tratando de destrozar nuestra historia, profanar nuestros monumentos, nuestros hermosos monumentos, derribar nuestros estatutos y castigar, cancelar y perseguir a cualquiera que no cumpla con sus demandas de control absoluto y total. No nos estamos conformando”.

Trump agregó: “Esta cruel campaña de censura y exclusión viola todo lo que apreciamos como estadounidenses. Quieren demoler nuestra herencia para poder imponer un nuevo régimen opresivo en su lugar”.

“Si Biden es elegido, entregará su país a estos monstruos”, declaró Trump.

Trump triunfó con DACA

El presidente Donald Trump afirmó que su administración en realidad ganó el fallo de la Corte Suprema sobre la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), a pesar de que la Corte Suprema emitió una decisión 5-4 contra el intento de su administración de terminar el programa de la era Obama.

El presidente también dijo que volverá a presentar el caso, algo que dijo previamente en un tuit que haría después de que se dictara el fallo este jueves.

“Pero en realidad ganamos en DACA ayer. De hecho ganamos. Porque básicamente dijeron que ganaste, pero tienes que volver y rehacerlo. Es casi como, caramba, tu papeleo no fue bueno. Pero vamos a volver a llenarlo, pero no dejes que te afecte, todo saldrá realmente bien, todo saldrá bien”, dijo Trump en su mitin de campaña en Tulsa, Oklahoma, el sábado por la noche. “Regresaron y dijeron no nos gusta lo que hiciste con tu papeleo esencialmente. Entonces lo estamos volviendo a llenar. La mayoría de la gente diría que perdimos. No perdimos. Lo estamos volviendo a llenar”.

Con información de CNN y CBS