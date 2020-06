VIDEO: Pelea de sicarios de los Chapitos contra los del Mayo Zambada se extiende en Culiacán

Se reportó una balacera en plena zona metropolitana entre sicarios del los Chapitos y del Mayo Zambada

La presunta guerra intestina que hay entre narcotraficantes del Cártel de Sinaloa (CDS) se extendió a la zona metropolitana del municipio de Culiacán en el estado de Sinaloa, en México.

Esto luego que se reportara un enfrentamiento a balazos en el fraccionamiento Los Ángeles, sector Zona Dorada, donde presuntamente dos hombres heridos de bala fueron “levantados”.

ZONA DE GUERRA #SINALOA VIDEO1#CULIACAN 14:10 REPORTAN ENFRENTAMIENTO ENTRE "CHAPITOS" VS "MAYITOS" EN CARRETERA A IMALA X ACCESO PRINCIPAL A LA ZONA DORADA Y FRACC VALLE DEL AGUA SALDO DE VARIOS DOMICILIOS REVENTADOS Y VARIOS HERIDOS LOS CUALES SE LOS LLEVARON SUS GRUPOS pic.twitter.com/gz0579UX6X — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) June 20, 2020

Fue a plena luz del día cuando autoridades recibieron el reporte donde se indicaba que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego cerca del bulevar California del fraccionamiento en la carretera Imala.

En el lugar se localizó una camioneta Toyota y un automóvil Corolla, los cuales presentaban impactos de bala y en el pavimento se alcanzaron a observar rastros de sangre.

ZONA DE GUERRA #SINALOA VIDEO2#CULIACAN 14:10 REPORTAN ENFRENTAMIENTO ENTRE "CHAPITOS" VS "MAYITOS" EN CARRETERA A IMALA X ACCESO PRINCIPAL A LA ZONA DORADA Y FRACC VALLE DEL AGUA SALDO DE VARIOS DOMICILIOS REVENTADOS Y VARIOS HERIDOS LOS CUALES SE LOS LLEVARON SUS GRUPOS pic.twitter.com/0aFXGEpwJL — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) June 20, 2020

Testigos que pasaban por el lugar en esos momentos, señalaron que vieron cuando hombres armados se llevaron a dos personas heridas de bala.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal Preventiva, pero no hubo detenidos.

Los agentes buscaron indicios en el lugar, donde se presume al menos dos personas fueron baleadas y luego secuestradas o !levantadas! por los hombres armados.

Como te hemos informado, en los últimos meses se han registrado varios ajustes de cuentas dentro del territorio del Cártel de Sinaloa pues bandos de sicarios que apoyan a Ismael “el Mayo” Zambada y otras facciones que son fieles a Ivan Archivaldo Guzmán Salazar alias el Chapito, Jesús Alfredo Guzmán Salazar alias el Alfredillo y a Ovidio Guzmán López alias el Ratón o Nuevo Ratón, se han estado matando entre sí.

Pero la violencia se agravó y luego que un sicario que rendía cuentas a los Chapitos, identificado como el Nini, reclamó el territorio controlado uno de los hombres de confianza del Mayo Zambada conocido como el Ruso, no sin antes lanzar maldiciones en contra del Mayo, algo que el Ruso, tomó como una grave ofensa que no tenía perdón por lo que pidió que le entregaran al Nini, hecho que no ocurrió y desde ese entonces la supuesta fractura en el Cártel de Sinaloa se ha ido agudizando.

