VIDEO: Recluso intenta escapar de prisión de Rikers, pero fue detenido en la azotea

La semana pasada, un recluso intentó escapar de la prisión de Rikers Island, pero fue interceptado en la azotea.

Sin embargo, Arthur L. Brown, de 37 años, de Brooklyn, parece que no aprendió la lección e intentó huir de nuevo, aunque nuevamente fue interceptado y devuelto a su celda.

“Este detenido fue rápidamente detenido y devuelto a la custodia”, cita The New York Post al portavoz de corrección Peter Thorne. “El incidente está bajo investigación y habrá suspensiones inmediatas del personal si se justifica”.

Tanto NY1 como el Post reportaron que Brown escaló una cerca en el Comando de Enfermería del Norte en la Isla Rikers durante la recreación alrededor de las 9:00 a.m., dijeron las autoridades.

El jueves pasado, Brown hizo una acción similar al mediodía, mientras estaba el tiempo al aire libre.

Una cámara de vigilancia grabó a Brown, en prisión por haber atacado a dos policías hace más de un año, en ambos intentos de escape.

El interno fue atrapado por dos oficiales de corrección.

Breaking: This is the Rikers Island inmate who was caught on a jail rooftop Sunday after his second failed escape attempt. He made it to the shoreline Thursday, source says pic.twitter.com/ZY6RmeK7kZ

— Shawn Cohen (@spccohen) June 21, 2020