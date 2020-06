5 errores que debes evitar al preparar tu guacamole

Evita prepararlo en la licuadora o en procesador

El guacamole es una de las salsas mexicanas favoritas en su país de origen y que se ha convertido de las más populares en Estados Unidos.

Su ingrediente principal es el cremoso y súper nutritivo aguacate, un guacamole tradicional incorpora chile verde, cebolla y cilantro. El uso del tomate ha sido polémico y hay cocineros que prefieren omitirlo.

También existen algunas variantes en algunas regiones de México donde suelen agregar frutas como durazno, uva, granada; hierbas aromáticas como hojas de aguacate; e insectos como jumiles o chapulines, señala Larousse Gastronomique.

Ahora te decimos los errores que no debes cometer al preparar tu guacamole, para hacerlo perfecto, ideal para disfrutar como guarnición, para acompañar tus tacos, quesadillas, tostadas y por supuesto como botana con chicharrones o totopos de maíz.

Error 1. Aguacate que le falta madurar o que está pasado

El estado del aguacate es lo principal para un guacamole perfecto, que no le falte madurar y que tampoco se haya pasado.

Exprime muy suavemente la fruta en la palma de su mano. La fruta madura y lista para comer será firme pero cederá a una presión suave.

Error 2. Preparar en licuadora

El guacamole no se debe preparar en licuadora o procesador porque carecerá de la textura y consistencia deseada, debe hacerse en molcajete, si no tienes, tritura a mano con un tenedor o un machacador de papas. No se machaques demasiado el aguacate, deja unos pequeños trozos.

Error 3. Agregar demasiado tomate o limón

El protagonista del guacamole es el aguacate, no debe verse opacado el sabor por otros ingredientes, si decides integrar tomate, que sea en muy poca cantidad.

No agregues demasiado limón a tu salsa o tendrá un desequilibrio por el exceso de acidez. El zumo de medio limón por cada aguacate es suficiente.

Error 4. Hacerlo con mucha anticipación

El limón detiene un poco su oxidación, pero lo recomendable es hacerlo unos minutos antes de consumirlo, para así disfrutarlo en su mejor momento con un color, textura y sabor ideal.

Si se ha puesto color marrón la superficie, no quiere decir que no lo puedas comer, solo retira esa parte.

Error 5. Guardarlo si cubrir

Si ha quedado un poco de guacamole debes refrigerarlo sellando con plástico film presionando para que toque la salsa.

Consejo. Luego de preparar tu guacamole puedes agregar unas gotas de limón o barnizar con un poco de aceite de oliva para evitar se oxide rápidamente.

Prepara tu guacamole

Necesitas:

1 aguacate y medio (variedad Hass)

2 cucharadas de cebolla picada

1 chile jalapeño o serrano picado

sal

½ taza de cilantro desinfectado y picado.

Martaja un poco la cebolla y los chiles con la pulpa de aguacate, agrega sal y jugo de medio limón (opcional), incorpora el cilantro, revuelve y barniza con aceite de oliva (opcional).