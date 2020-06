Arturo Vidal sueña con jugar en el América

El futbolista del Barcelona quiere llegar al club mexicano por sus amigos chilenos

El jugador del Barça, Arturo Vidal, declaró que sueña con vestir la camiseta del América, gracias a la relación que mantiene con sus compatriotas chilenos que le han hablado muy bien del club, como lo son Iván Zamorano, quien estuvo en las Águilas entre el 2001 y el 2002, y Nico Castillo, quien actualmente juega para los de Coapa.

Así felicitó Nico Castillo a Arturo Vidal por su cumpleaños. Y le dejo un mensaje: “Acá te espero”.🦅🙈 Y así respondió Arturo Vidal: “😉👍🏽” 👀 @ClubAmerica pic.twitter.com/u3cPWPVQjy — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) May 22, 2020

El mediocampista también confesó que otro de los clubes a los que le gustaría llegar del continente americano es el Flamengo, debido a la misma razón, la de la recomendación de sus amigos, en este caso Rafa y Renato.

“Claramente, en cada país tengo un equipo preferido. En Brasil tengo al Flamengo, que me encanta. Tengo a mi amigo Rafa que hablamos, me cuenta; tuve a Renato también. Del América de México tengo a Nico Castillo y Zamorano, son equipos donde claramente sería un sueño jugar, pero voy viviendo el día a día y si en algún momento se me da jugar en cualquier de esos tres equipos sería espectacular”, dijo en entrevista para ESPN.

¡Una luz de esperanza! 🤩🦅 Arturo Vidal abrió una pequeña puerta para jugar en el futuro con el #América, al ser un equipo al que tiene en mente por recomendación de Nico Castillo e Ivan Zamorano #¿Te gustaría verlo con las Águilas en la LigaBBVAMX? pic.twitter.com/GFqBW4GCmj — CalienteBooksMX (@CalienteBooksMX) June 23, 2020

El tercer club del que habla es Boca Juniors, donde también tiene amigos, entre ellos Gary Medel, quien es su compañero en la selección chilena y jugó con los Xeneizes en la campaña 2009-10.

“Todos sabemos lo que es Boca en Argentina, los jugadores que han pasado por ahí, no tuve la suerte de jugar en La Bombonera, por Colo Colo ni ningún equipo y siempre he querido sentir lo que dicen que se siente. Boca, todos sabemos lo ganadores que son, la gente, sería un sueño, pero estoy tranquilo… claramente Gary me conoce muy bien y siempre hablamos, siempre le pregunto lo que sintió cuando metió los goles a River y cuando vistió la camiseta”.

[RECUERDOS EN FOTOS] Hoy se cumplen 10 años del triunfo de #Boca ante River con dos goles de Gary Medel. ¿Te acordás dónde lo viste? ¿Con quién? ¿Cómo los gritaste? ¡Compartí tus recuerdos y divertite en casa! pic.twitter.com/qGWZ6kBc6u — Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) March 25, 2020

A pesar de los sueños de pisar el continente americano nuevamente, el cual dejó en el 2007 cuando partió de Colo Colo, Vidal recalcó que por ahora tiene un compromiso muy fuerte con el club blaugrana, equipo al que llegó en el 2018.

“Quiero sentirme importante en Barcelona, porque en otros equipos la forma de jugar de los entrenadores era muy diferente. Acá me ha tocado dos tipos de entrenadores que tienen otra mentalidad, como se dice acá ‘el ADN Barcelona’, pero siempre cuando me ha tocado he dejado la vida y demostrado que puedo jugar en cualquier fútbol del mundo: uno necesita la confianza del entrenador para sentirse importante y eso es lo que uno busca”, finalizó.