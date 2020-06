El video de la golpiza en Macy’s que Trump usa contra movimiento antiracial

El presidente Donald Trump ha cuestionado el movimiento antiracial que resurgió tras la muerte de George Floyd.

Este lunes cuestionó “dónde estaban las protestas” en contra de la golpiza a un empleado blanco de una tienda de Macy’s, propinada por un cliente.

“Miren lo que ocurre aquí. ¿Dónde están los manifestantes? ¿Este hombre fue arrestado?”, cuestionó el mandatario.

Looks what’s going on here. Where are the protesters? Was this man arrested? https://t.co/2E1UbU5vNN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020