Hombre muere en ascensor de Manhattan al dispararse la pistola que llevaba en la cintura

Un hombre de 36 años murió dentro de un ascensor residencial en el East Village (NYC) después de que el arma que portaba se descargase accidentalmente en su cintura, según fuentes policiales.

El hombre, cuya identidad no fue revelada de inmediato, se estaba ajustando los pantalones dentro del edificio de apartamentos en 635 E. 12th St cuando disparó el arma, golpeándolo en la parte superior del muslo izquierdo alrededor de las 7:21 p.m. del sábado.

Un familiar estaba con la víctima en ese momento y llamó al 911.

El hombre fue transportado al Hospital Bellevue, donde fue declarado muerto, destacó New York Post.

El accidente mortal se produjo en medio de una serie de balaceras no relacionadas que comenzaron el viernes por la noche en todos los condados de la ciudad. Se estima que hubo al menos 53 tiroteos durante el fin de semana.

