La carta de los enamorados ¿qué significa en el tarot?

Seguimos en plena temporada de Los Enamorados, donde por un lado pareciera que en el aire hay tanta curiosidad, creatividad, ganas de salir a comernos el mundo pero por otro, todavía en cuarentena, toda esa energía también puede estar carcomiéndonos y generándonos un desgastante exceso de pensamientos. Hay tantas ideas dando vueltas sobre nuestra mente que en lo concreto puede que nos cueste bajar la información y llevarla a la acción. Podemos aprovechar todo este movimiento para auto evaluar nuestro diálogo interno. Si vamos adentro, podemos reflexionar ¿Nos está costando tomar decisiones? ¿Se nos dificulta elegir que camino tomar? ¿Tenemos cosas por decir? ¿Tenemos cosas por hacer? ¿Tenemos cosas que callar? El arcano de Los Enamorados nos llena de fresca energía y motivación pero también nos puede abrir la puerta hacia el estancamiento por la falta de decisión y determinación. . . . #tarot #astrologia #losenamorados #losamantes #geminis #elementoaire #tarotcommunity #tarotista #espiritualidad #reflexiones #concienciaplena #despertarespiritual #despertar #gemini #geminiseason #witchcraft #guiaespiritual #losenamoradostarot #thelovers #theloverstarot