La crisis es doble para los inmigrantes dejados al margen de las ayudas

Falta de alimentos, de ayuda al desempleo y vivienda son la grietas por las que están cayendo los más vulnerables

Los inmigrantes son clave para la ciudad. Provenientes de América Latina, el Caribe, Asia, África o Europa, son los que están haciendo crecer la población de la ciudad y los que han fundado más de la mitad de los pequeños negocios que hay en Nueva York.

Durante el Gran Confinamiento se les ha visto en los trabajos esenciales, de hecho más de la mitad de los que han desempeñados distintas misiones esenciales son inmigrantes, pero también en las filas de los bancos de comida porque una buena parte de ellos, los indocumentados, se han quedado con poca o ninguna protección ni más ayuda que la brindada por la caridad pese a que muchos de ellos pagan sus taxes como el resto.

Muy pocos han recibido alguna ayuda, cuando ha ocurrido se trata de porcentajes anecdóticos.

El Center for the Urban Future ha recogido los testimonios de más de una veintena de organizaciones sin ánimo de lucro que atienden a inmigrantes en los cinco condados y la primera conclusión es que la red de ayuda del estado no ha llegado a cubrir las necesidades de estos con resultados trágicos.

Cupones de comidas, ayudas de vivienda, desempleo, el cheque del IRS han sido clave no solo para evitar una catástrofe económica mayor sino que además se estima que ha rebajado la pobreza en el país. Pero estos alivios no han llegado para indocumentados y sus familias, lo que ha abierto el abismo de la necesidad y la incertidumbre cuando ya lidian con otros problemas relacionados con el idioma, la salud y la escolarización de sus hijos en unas condiciones muy difíciles.

De acuerdo con nueve de las organizaciones con las que los investigadores de este centro han hablado, más del 75% de las personas a las que atienden han perdido sus trabajos por la pandemia.

Se trata en muchas ocasiones de personas que están trabajando en la economía en la sombra. El 100% de las trabajadoras domésticas el 95% de los jornaleros y la totalidad de las especialistas de salones de uñas que son atendidos por La Colmena en Staten Island se han quedado sin ingresos de la noche a la mañana. Y durante meses.

El resultado es que cuatro de cada cinco de las personas que atienden pasa hambre. El informe cita en esta situación al 65% de los clientes del African Service Committee pero también el 40% de la POMOC, una organización que atiende a los inmigrantes polacos en of Ridgewood.

El cierre de muchas de las oficinas en las que se dispensan ayudas como los SNAP, está complicando la renovación de las solicitudes de estos.

Y ¿el cheque? “de los 108 personas con las que ha hablado mi equipo ninguna ha recibido o espera recibir la asistencia de los $1,200″ decía Ravi Ragbir, director ejecutivo de New Sanctuary Coalition. Gonzalo Mercado, de La Colmena explicaba que casi el ” 99.9% de los trabajadores con los que trata esta organización no pueden acceder a este cheque a pesar de que tengan hijos estadounidenses”.

“Los esfuerzos que hacen la Ciudad y el Estado de Nueva York para ayudar a los inmigrantes se convierten en mínimos ante las necesidades que tienen que atender de los aproximadamente 192,000 trabajadores indocumentados que no tienen trabajo, una cifra alarmante que puede ser una fracción del total”, se explica en el estudio.

Desde Caridades Católicas se explica que solo la mitad de las personas que pueden optar por el seguro por desempleo lo han conseguido entre sus clientes. Su director de servicios de inmigración y refugiados explica que hay muchos elementos que disuaden a los inmigrantes de solicitarlo, uno de ellos es la carga pública.

La carga pública está manteniendo a muchos inmigrantes lejos de la poca ayuda que puedan recibir.

En el ámbito de la vivienda, también hay situaciones serias que son dramas para las familias los organizadores de AAFE dicen que muchos inmigrantes ya han sido desalojados de sus casas pese a la moratoria de evicciones porque ellos o alguien de su familia ha tenido o tiene el COVID. Muchos inmigrantes asiáticos que alquilan camas o habitaciones en casas en las que ya hay un exceso de residentes han sido puestos en la calle.

El desamparo en los alrededores de Chinatown o Flushing es una de las consecuencias.

En el caso de la organización que ayuda a los polacos en Ridgewood, POMOC, entre el 20% y el 30% viven con la amenaza de perder el techo que les cubre.

Y durante la pandemia, muchos inmigrantes enfermos no han ido ni quieren ir a los servicios de emergencias por miedo a ser descubiertos como indocumentados entre otros motivos.

Una centrada respuesta local

Ante esta trágica situación, el Center for Urban Future recomienda a la Ciudad y al Estado varias medidas. Entre ellas que se cree un fondo para asistencia con dinero para inmigrantes y pequeños negocios de inmigrantes (que no pudieron optar a las ayudas del PPP).

Otra solución pasa por incrementar las inversiones en prevención de enfermedades entre la comunidad inmigrante a través de organizaciones comunitarias y pequeñas clínicas. “La ciudad y el estado deben asegurar que los inmigrantes neoyorquinos tengan acceso a tratamientos para el COVID-19.

Este Centro apuesta por un mayor apoyo de las agencias que prestan servicios a los inmigrantes y un fondo para servicios legales con las que detener las detenciones y deportaciones que continúan.

Con respecto a los pequeños comercios, una de las crisis que va a ir emergiendo en los próximos meses con los cierres de muchos, el Centro apunta a que debe haber un programa de alivio para inquilinos y caseros locales.

Medidas antirracistas con la comunidad asiática en particular además de apoyo a la formación para ampliar las oportunidades económicas de los inmigrantes también deberían estar en la agenda.