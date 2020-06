Ni Chivas, ni América: Aldo Rocha ya definió su futuro en la Liga MX

El futbolista extenderá su contrato con Mazatlán FC

El futuro de Aldo Rocha ya está decidido. El mediocampista de 27 años no jugará ni con América ni con Chivas, a pesar de que ambos clubes mostraron su interés por el futbolista mexicano, quien seguirá perteneciendo a Mazatlán FC, antes Morelia.

En entrevista para ESPN, Mauricio Lanz, director general del club, confirmó que Rocha extenderá su contrato con el equipo, pues considera que ha sido un elemento importante para la institución.

“En el tema de Aldo Rocha nosotros queremos que se quede en el equipo, se va a quedar, tiene contrato vigente pero ya renegociamos un nuevo contrato con él porque creemos que se lo merece y que se lo ha ganado, entonces la verdad con Aldo la intención es que no salga del equipo Firmamos por cuatro años, ya estamos, ya nos pusimos de acuerdo y estamos nada más en el proceso de la firma y los detalles puntuales, pero ya estamos (arreglados)”, señaló el directivo.

⚽️: El mediocampista Aldo Rocha renovará contrato con Mazatlán FC (antes Monarcas), por cuatro años con opción a uno más. Los equipos América y Chivas buscaron la adquisición del contención, quien está considerado para integrar la Selección Mexicana de fútbol. pic.twitter.com/tDr58aGBD4 — José Juan Vázquez (@josejuanvazkez) June 23, 2020

Lanz también mandó un mensaje a Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana de Futbol, y le pidió que siga teniendo en el radar a Rocha.

“Que lo siga considerando que no lo deje de ver y qué bueno que lo mencionas; Aldo lo tiene muy claro, a mí me lo dijo y lo hemos platicado en la pretemporada, me dijo ‘yo quiero estar en la Selección y voy a estar en la Selección, no voy a aflojar y la única forma de que me volteen a ver es andando bien acá’, entonces esa Aldo la tiene clarísima”, concluyó.