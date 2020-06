Por qué es tan necesario un segundo cheque de estímulo económico

¿Es necesario un segundo cheque de estímulo económico? Esta es una pregunta que se encuentra en el centro del debate. Un nuevo estudio del Centro de Pobreza y Política Social de la Universidad de Columbia informó que sin el dinero de ayuda económica que está otorgando el cheque de estímulo, el nivel de pobreza de Estados Unidos podría haber aumentado del 12.5% antes de la pandemia hasta 16.3%.

El centro predijo que “si las altas tasas de desempleo persisten más allá de julio de 2020, se necesitará un apoyo adicional a los ingresos para evitar que la pobreza se dispare durante la actual pandemia de coronavirus.

El estudio también señala los grupos de personas que no serían elegibles para recibir los fondos autorizados por la Ley CARES y que algunas familias que están recibiendo los beneficios están enfrentando obstáculos para recibir el apoyo.

La evidencia muestra que la economía de Estados Unidos se está recuperando, sin embargo los nuevos reclamos de desempleo cayeron de manera ligera en 58,000 solicitudes durante la semana del 13 de junio llegando a 1.5 millones de solicitudes de empleo, según los datos del Departamento del Trabajo lo que produjo que las empresas reabrieron y volvieron a contratar trabajadores principalmente de los sectores de turismo, servicios, de la construcción y del sector hotelero.

El 5 de junio la Oficina de Estadísticas Laborales informó que la tasa de desempleo de Estados Unidos disminuyó en mayo de un 1.4% a 13.3%. Tras el informe laboral, algunos políticos en Washington preguntaron si la economía del país se encontraba ya en la dirección correcta sin necesidad de solicitar más ayuda del gobierno.

“Necesitamos quitar mucho viento de las velas de cualquier Fase 4”, dijo Stephen Moore, un asesor de la Casa Blanca sobre las cifras de empleo y un posible segundo paquete de estímulo.

