Resurgen fotos de Eiza González en ‘blackface’ después de ser captada con Timothée Chalamet

Eiza González ha sido una de las famosas que ha salido a las calles para unirse al movimiento “Black Lives Matter”, pero unas imágenes de su pasado han empañado su trabajo. La actriz de “Baby Driver” y “Hobbs & Shaw” está envuelta en una polémica después de que resurgieran unas fotos en “blackface” de una telenovela que realizó en sus inicios.

La captura de la telenovela “Lola Érase Una Vez” deja ver como González tiene la cara pintada de negro, algo que es visto como racista por la comunidad de estados unidos. En el pasado, personas caucásicas se burlaban de la comunidad afroamericana en sketches pintándose la cara de negro y usando estereotipos.

Las fotos volvieron a ser tendencia después de que otras imágenes tomadas por paparazzi donde se le ve a Eiza besándose con el actor Timothée Chalamet.

Remember when Eiza González did blackface? I politely asked her to address it and own up to it but instead she deleted my comments and then proceeded to block me. @eizamusica #eizagonzalez pic.twitter.com/gV93oxJe8v

— adria arjona stan (@arjonaadria) June 7, 2020