Sheriff de Los Ángeles bloquea la publicación de la autopsia de Andrés Guardado

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) ha ordenado un bloqueo de seguridad a la publicación de los resultados de la autopsia del joven de 18 años, Andrés Guardado, que murió en Gardena el pasado jueves 18 de junio al recibir impactos de bala disparado por agentes del departamento.

El bloqueo de LASD fue informado por la jefa de información del Departamento del Examinador Médico Forense de Los Ángeles, Sarah Ardalani, en una entrevista con CNN. Según Ardalani no puede revelar la causa de la muerte de Guardado por un bloqueo de seguridad impuesto por la investigación que lleva a cabo el Sheriff.

La autopsia del joven Guardado habría sido realizada el pasado lunes pero el bloqueo de la publicación de la misma pudiera dura meses o incluso años.

El Sheriff, Alex Villanueva, pidió al Fiscal del estado de California, Xavier Becerra, que supervisara a la agencia durante la investigación de los hechos.

“Estoy comprometido con la transparencia”, dijo Villanueva al hacer pública su solicitud al fiscal.

Out of an abundance of caution, I reached out to @AGBecerra for monitoring of the Guardado investigation. I am committed to transparency and strengthening community faith in the investigative process.

Un hombre identificado como Andrew Haney, gerente del taller de autos de Gardena donde ocurrieron los hechos, narró en video que los oficiales de LASD se llevaron las cámaras de seguridad sin presentarles una orden.

This is after LA county sheriff's deputy MURDERED Andres Guardado an 18 year-old Latino boy who was shot 7 TIMES on his knees, hands behind his head UNARMED.

They broke all the cameras and took the DVR, which they pulled a warrant for.

JUSTICE FOR ANDRESpic.twitter.com/8ZQmAH7XK0

— StanceGrounded (@_SJPeace_) June 20, 2020