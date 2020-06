Anaheim presenta un plan de modernización en los alrededores del Angel Stadium

El alcalde Harry Sidhu de la ciudad de Anaheim, California presentó el pasado martes un plan llamado The Big A: 2050 con el que se realizará una modernización a las áreas adyacentes al estadio de beisbol de la ciudad donde juegan Los Angeles Angels.

La ciudad vendería el terreno de 153 acres por un total de $325 millones al equipo, quien será el responsable de la modernización, mantenimiento y de la posible construcción de un nuevo estadio.

