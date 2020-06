Comidas fáciles y baratas para los días que tienes poca energía para cocinar

View this post on Instagram

¿Estas cansado de tus ENSALADAS de siempre? ¡Prueba estos deliciosos garbanzos A LA MEXICANA! 🍅🌽 👤 PORCIONES: 4 📝 INGREDIENTES: – 1 taza de garbanzos – 2 tazas de agua – 1 cda de sal – 1 hoja de laurel – 3 cdas de aceite – 1/2 cebolla picada – 1 cdita de ajo picado – 3 jitomates picados – 1 chile serrano picado – 1 calabacita cortada en cubos pequeños – 1 taza de elote amarillo en lata – 1 cdita de sal – 1/2 cdita de pimienta Para servir: – 1/2 tazas de queso panela en cubitos – al gusto de orégano fresco PREPARACIÓN: 1. En una olla con agua, cocina los garbanzos con el laurel y un poco de sal. Cuando los garbanzos estén suaves, cuela y reserva. 2. Calienta una sartén a fuego medio con el aceite y fríe la cebolla, el ajo, el jitomate, y el chile, después agrega las calabazas y espera a que se suavicen, agrega los garbanzos cocidos y los elotitos. Sazona con sal y pimienta. 3. Sirve caliente y decora con cubitos de queso panela y orégano fresco. • • • #kiwilimon #guarniciones #garbanzos #ensaladasaludable #recetasmexicanas #comidamexicana #comidasana #recetasvegetarianas